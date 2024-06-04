İliç Komisyonu sekizinci kez bir arada: Faciadan bir saat önce uyarı e-postası

İliç Maden Faciasının araştırılması amacıyla kurulan TBMM Komisyonu’na katılan Anagold temsilcilerinin 78 sayfalık sunumunun 17 sayfasında şirketin ticari faaliyetlerinin sıralanması tepki çekti. Şirketin Jeoteknik Mühendisinin, faciadan bir saat önce operasyon sorumlularına uyarı e-postası gönderdiği öne sürüldü.

13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden faciasının araştırılması amacıyla TBMM’de kurulan komisyon sekizinci kez toplandı.

TBMM Erzincan’ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun sekizinci toplantısına, facianın yaşandığı Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin temsilcileri de katıldı. AKP Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanan komisyona Anagold’dan gelen temsilciler, komisyon üyelerine sunum yaptı.

KURUM’A DAVET

Şubat 2024’te İliç’te meydana gelen maden faciasının araştırılması amacıyla TBMM’de kurulan araştırma komisyonunun toplantısında ilk sözü CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, facianın üzerinden 114 gün geçtiğini anımsatarak, “Bu süreçte faciayla ilgili bakanlara sorduğunuz 178 sorunun hiçbirine yanıt alamadık” dedi. Şirketin maden sahasında uyguladığı projelerin komisyon üyelerine iletilmediğinin altını çizen Yavuzyılmaz, “Şirketin sahada hangi projeyi uyguladığı bilgisi şu an itibarıyla İliç Araştırma Komisyonu’nun milletvekili üyelerinde bulunmuyor” diye konuştu.

Komisyonun CHP’li üyelerinin, ikinci kapasite artışına ÇED olumlu kararı verilmesine olur veren dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’un komisyona çağırılması için hazırladığı dilekçeyi komisyon başkanlığına sunacağı bildirildi.

KOMİSYONDA FATİHA

AKP Milletvekili Mervan Gül, “Maden şehitlerinin ruhları için Fatiha okuyalım” diyerek komisyon üyelerini Fatiha okumaya çağırdı. Fatiha okunmasının ardından şirket temsilcilerinin sunumuna geçildi.

ÖNCELİK YENİDEN İŞLETME

Facianın yaşandığı maden sahasını işleten şirketin temsilcilerinin sunumun yalnızca 78 sayfadan oluşması, bazı komisyon üyelerinin tepkisini çekti. Anagold temsilcisi sunuma geçilmeden önce yaptığı konuşmada, “Maden sahasını yeniden işletilebilir hale getirilmesini” öncelikleri arasında sıraladı. Sahada herhangi bir sızıntı olup olmadığının sürekli kontrol edildiğini söyleyen şirket temsilcisi, “Çevre konusunda olumsuz bir netice alınmamıştır” ifadesini kullandı. Temsilcilerin sunumunda, şirketin ticaret hacmine yönelik bilgilerin yer alması komisyon üyelerinin, “Bunları kaza ile ne ilgisi var?” sorusuna neden oldu.

JEOTEKNİK MÜHENDİSİ UYARDI İDDİASI

Şirket temsilcileri, facianın yaşandığı gün sabah 08.00’de çatlakların tespit edildiğini savundu. Şirketin bünyesinde Kıdemli Jeoteknik Mühendisi olarak çalışan görevlinin Saat 14.28’de meydana gelen heyelandan önce, saat 13.03’te faciaya yönelik tespitlerde bulunduğu iddia edildi. Mühendisin operasyon sorumlularına gönderdiği e-postada, “Radarda 90 milimetre hareket gözlemlediği, acil uyarı sisteminin bu alana tanımlanacağı, yığma operasyonlarının sonlandırılması, sahada oturmalar olduğu” ve Çatlakların çimento ile kapatılması” uyarılarının yer aldığı kaydedildi.

Ayrıntılar gelecek...