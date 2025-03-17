İliç Maden Faciası davası görülüyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Maden'e ait Çöpler Altın Madeni'nde geçen yıl 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Davada, 5'i tutuklu 43 sanık, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen liç yığının çökmesi sonucu Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara yaşamını yitirmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralanmıştı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve müşteki yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklar Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya, firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise katılmadı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, bazı müşteki ve sanık avukatları, salonun fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle usule ilişkin itirazlarda bulundu, şartların düzeltilmesini ve talimatla ifadeleri alınan bazı sanıkların salonda hazır edilmesini istedi.

İtirazları değerlendiren mahkeme heyeti, söz konusu celse için Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve SEGBİS sistemlerinin taşınmasının mümkün olmadığını belirterek, yargılanmanın sürüncemede kalmaması için taleplerin reddine oy birliğiyle karar verdi.

İddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Ayrıca Tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan cezaevi nakil araçlarıyla güvenlik önlemi alınarak Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Baro Başkanı Avukat Emre Bölükbaşı, Barolar Birliği adına gözlemci ve sivil toplum örgütü temsilcileri de takip ediyor.

İDDİANAME'DE NELER YER ALIYOR?

İddianamede, 43 sanıktan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu ve tüm sanıklara "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca, o dönemde madeni işleten Kanadalı şirketin yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında, "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.