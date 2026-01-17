İliç maden faciası davası: Reddi hakim talebine ret

13 Şubat 2024’te İliç’te yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız’ın ailesinin avukatı Ümit Altaş’ın, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle yaptığı reddi hakim talebi karara bağlandı.

Üst mahkeme sıfatıyla dosyayı inceleyen Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi esastan reddetti.

FOTOĞRAF VE TAHLİYE KARARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Evrensel'de yer alan habere göre, mağdur aile avukatı sunduğu dilekçede mahkeme heyetinin tarafsızlığına dair ciddi şüpheler olduğunu vurguladı.

Ret talebine gerekçe olarak; Mahkeme Başkanı Yavuz Özcan’ın AKP Milletvekili Süleyman Karaman ve AKP İliç İlçe Başkanı ile TBMM çatısı altında çekilmiş fotoğrafının bulunması gösterildi.

Avukat Altaş, bu ziyaretin hemen ardından dosyanın sanıklarından Cengiz Yalçın Demirci hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasının, heyetin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü belirtti.

''BEŞERİ MÜNASEBET YARGILAMAYI ETKİLEMEZ''

Talebi inceleyen Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında fotoğrafta yer alan milletvekili ve ilçe başkanının davanın tarafı olmadığını değerlendirmesinde bulundu. Fotoğraftaki kişilerin, davada bahsi geçen şirket (Anagold) ile fiili veya organik bir bağının ortaya konmadığını belirtilen mahkeme, söz konusu fotoğrafı “beşeri münasebetler” kapsamında değerlendirilerek, bunun hakimlerin reddini gerektirecek bir durum oluşturmadığına hükmetti.

İTİRAZ YOLU AÇIK

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk ve üyeler Nuseybe Acı ile Ahmet Akbaba’nın oy birliğiyle aldığı bu karara karşı Tunceli Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı.

Mahkeme başkanı Yavuz Özcan’ın AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve AKP İliç İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile Meclis’te çekilmiş fotoğrafı.

DAVADAKİ FOTOĞRAF KRİZİ VE REDDİ HAKİM TALEBİ

Erzincan İliç’teki maden katliamına ilişkin davanın seyri, mahkeme başkanının duruşmadan hemen önce gerçekleştirdiği bir ziyaret ve bu ziyaretin ardından verilen kararlarla yeni bir boyut kazandı.

8 Kasım 2025: Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özkan, 4. duruşmaya sadece 3 gün kala TBMM’de bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyette, Erzincan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Değerli ve AKP İliç İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz da yer aldı. Ziyaret edilen isim ise AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’dı.

6 Ocak 2026 (5. duruşma ve reddi hakim): Uğur Yıldız'ın ailesinin avukatı Ümit Altaş, söz konusu ziyaretin fotoğrafını mahkemeye sunarak "reddi hakim" talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİNİN GEREKÇELERİ

Ziyaret edilen Milletvekili Süleyman Karaman’ın, facianın ardından “Hava ve su temizdir, halk sağlığına zarar verecek bir durum yok” diyerek maden şirketini savunduğu ve bu nedenle dosyanın tarafsızlığını yitirmiş bir parçası olduğu vurgulandı.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında, bir hakimin davanın taraflarıyla siyasi veya ticari bağı olan kişilerle, davanın hemen öncesinde görüntü vermesinin “tarafsızlığı şüpheye düşürecek bir hal” olduğu ifade edildi.

Avukatlar, sanık lehine verilen “yurt dışı yasağının kaldırılması” kararının, Meclis ziyaretinden bağımsız düşünülemeyeceğini savunarak yargı bağımsızlığının zedelendiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı Yavuz Özkan, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyayı üst mahkeme sıfatıyla Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Davanın bir sonraki duruşması 17 Şubat 2026’da.