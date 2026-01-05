İliç maden faciası davası yarın: Hesap vermeliler

İlayda SORKU

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te 9 işçinin liç yığını altında kalarak hayatını kaybettiği Çöpler Altın Madeni faciasına ilişkin davanın 5’inci duruşması yarın görülecek. Sanıklar, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” ve “çevreyi taksirle kirletme” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Bir önceki duruşmada beklenen bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, kazadan sonra incelenen tasarım dokümanlarında, "aşırı yağış, yoğun sulama veya kısmi tıkanma gibi olumsuz senaryolar altında güvenlik katsayısının sınanmadığı" belirtildi. Şirketin Operasyon Başkan Yardımcısı Ronald Guille, Anagold şirketinde kıdemli Geoteknik Müdendisi olan Ali Rıza Kalender 'in "ağır derecede özene aykırı hareket ettikleri", Operasyon Direktörü Kenan Özdemir’in de "özen yükümlülüğünü ağır derecede ihlal ettiği" tespiti yapıldı.

Bilirkişi heyetinin katliamda kusuru bulunan şirket yetkililerine ve Bakanlığın sorumluluğuna ilişkin tespitlerde bulunduğunu belirten dava avukatı Akçay Taşçı, “Soruşturmayı yürüten İliç Başsavcılığı, Bakanlığın sorumluluğunun daha açık bir şekilde tarif edilmesi ve sorumluların tespit edilmesi ihtiyacını duydu. Ancak her ne hikmetse bu soruları Bakanlığın sorumlu olduğunu tespit eden heyete sormadı, bunun yerine yeni bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Yeni oluşturulan heyet ise hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan bir raporla Bakanlığın kusurlu olmadığı sonucuna ulaştı. Savcılık makamı ise yeniden oluşturulan heyetin yazdığı rapora dayanarak Bakanlık yetkilileri hakkında takipsizlik kararı verdi” dedi.

AYM’YE BAŞVURULDU

“Yapılmak istenenin Bakanlık yetkililerini temize çıkarmak olduğu açıktır” ifadelerini kullanan Taşçı, “Bu nedenle tarafımızca bu takipsizlik kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz ettik. Ancak bu itirazımız da gerekçesiz olarak reddedildi. Hukuken son aşama olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk ve sonuç bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TAHLİYE AN MESELESİ

Davada gelinen aşamayı koca bir utanç olarak kaydeden Taşçı, şöyle konuştu: “Tutuklu sanıkların ikisi son celsede tahliye edildi. Diğer sanıkların tahliyesi ise an meselesi. Üstelik sanıkların yalnızca 8 tanesini kendi huzurunda dinlemiş, en önemli sanıkları huzuruna dahi getirmeden, talimat yoluyla başka başka mahkemeler aracılığıyla dinleyen bir mahkemeden bahsediyoruz. Şimdiye kadarki tek bir talebimizi dahi kabul etmeyen, hatta bazı taleplerimiz konusunda karar dahi vermeyen bir mahkeme. Gerek memleket gündemi gerekse de iş cinayetlerinin kanıksanması davaya olan ilgiyi de çok azaltmış durumda.”

SORUN POLİTİKALARDA

Taşçı, madenin yeniden açılmasının bölge halkının talebi olduğu söylemlerine ilişkin, “Doğrudur ancak yıllarca uygulanan madencilik ve tarım politikalarıyla köyünden toprağından uzaklaşmış, yerel geçim kaynaklarının kurutulduğu bir ortamda, işsiz yurttaşın madenin açılmasını istemesi şaşırtıcı değil zaten. Buradaki temel sorun devletin madencilik politikasında. Memleketin yüzde 70’i hali hazırda madenlere ruhsatlı. Henüz faaliyete geçmeyen yerler de aynı kaderin kendilerini bulmasını bekliyor” ifadelerine yer verdi.

BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Avukat İsmail Hakkı Atal, “Hala madeni açmaya çalışıyorlar. İşçilerin göz göre göre katledildiği bir madenin yeniden açılması için çalışılması utanmazlıktır, insanlığa karşı işlenen bir suçtur. İliç’te mücadelemiz sürecek, bunu da böyle bilsinler” dedi.

Atal, dava sürecine ilişkin, “Türkiye'de yargı tamamen AKP'nin emri altında konuşan hakimlerden oluşuyor. Bu hakimler bir tepki oluşmazsa davayı AKP'nin ve kapitalizmin istediği şekilde sonuçlandırıyorlar” diye konuştu.