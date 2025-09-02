İliç maden faciasının 4. duruşması 11-12-13 Kasım'da görülecek
Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden faciasına ilişkin, 5’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 11-12-13 Kasım'a erteledi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 3. duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada dinlenmeyen sanıkların savunmaları alındı. Sanık avukatlarının, müvekkillerinin tutukluluğunun sona ermesi talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Olayla ilgili istenen bilirkişi raporunun tamamlanmasının beklenmesine de karar veren mahkeme, sonraki duruşmanın, 11-12-13 Kasım günlerinde görülmesine hükmetti.