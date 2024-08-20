İliç madeninde emekçi kıyımı

Emek Servisi

Erzincan İliç’te 13 Şubat 2024’te 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği maden ocağında 187 işçi toplu olarak işten çıkarıldı. İliç’te 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği altın madeninin sahibi Anagold, faciadan sonra doğan maddi zorlukları gerekçe göstererek ocakta çalışan işçileri e-posta yolluyla toplu bir şekilde işten çıkardı.

Altın ocağı, 9 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri konusundaki eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Ruhsatın iptali ardından maddi zorluklar yaşadığını belirten firma, yolladığı e-postada “Şirketimiz yaşadığı manevi sürecin ardından karşılaştığı maddi zorluklar nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alınması zorunluluğu doğmuştur. İşten çıkarma sürecine dâhil edildiğinizi üzülerek bildirmek durumundayız” dedi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) Anagold’a tepki gösterdi.

“İliç halkına daha fazla suç işlemeyin” diyen sendika, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“ 13 Şubat’ta 9 madenci kardeşimizin siyanürlü toprak altında kalmasına sebep olan faciadan bu yana 6 ay geçti. Anagold yönetimi ise başta madenciler olmak üzere bütün İliç halkını bir kez daha mağdur etmeye hazırlanıyor. Esnaflar ve köylüler de dâhil bütün İliç halkını madene mecbur eden, ölümüne ve ucuza çalışmayı normal hale getiren koşulları hep beraber inşa ettikten sonra şimdi elbirliğiyle sorumluluğu yine halka yıkmaya çalışıyorlar.”

Sendika, açıklamasında aynı zamanda işçileri, firmadan getirilen hiçbir belgeyi hangi şartlar altında olursa olsun imzalamama konusunda uyardı.