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İliç'te 3 işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen göçük sırasında toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 8'e yükseldi, diğer 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 06.06.2024 16:10
  • Giriş: 06.06.2024 16:10
  • Güncelleme: 06.06.2024 16:20
Kaynak: ANKA
İliç'te 3 işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sırasında toprak altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ulaşılan cenaze sayısı 8'e yükselirken toprak altındaki 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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