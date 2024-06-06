İliç'te 3 işçinin daha cesedine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen göçük sırasında toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 8'e yükseldi, diğer 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: ANKA
Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sırasında toprak altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Ulaşılan cenaze sayısı 8'e yükselirken toprak altındaki 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.