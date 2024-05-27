İliç'te aynı sahada bir toprak kayması daha meydana geldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada bugün yine toprak kayması yaşandı. Olayda ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

13 Şubat 2024'te toprak kayması yaşanan Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde yeni bir toprak kayması yaşandı.

İliç'te toprak kayması sonucu toprak altında kalan 5 işçinin cesetlerine ulaşmak için yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması olduğu fark edildi.

Kurtarmada kullanılan vinçler bölgeden uzaklaşırken aynı yerde tekrar büyük bir toprak kayması yaşandı.

"CAN KAYBI YAŞANMAMIŞTIR"

Toprak kaymasının ardından bölgede madencilik faaliyetlerini yürüten SSR Madencilik açıklama yaptı:

"Toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır."

ERZİNCAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olayla ilgili sosyal medya X hesabından bir açıklama yaptı. Aydoğdu, mesajında "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" dedi.