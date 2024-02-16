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İliç'te gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Erzincan'ın İliç İlçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebi; 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Güncel
  • 16.02.2024 22:32
  • Giriş: 16.02.2024 22:32
  • Güncelleme: 16.02.2024 22:35
Kaynak: ANKA
İliç'te gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
FOTOĞRAF: ANKA

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün İliç Adliye'sinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturması kapsamında savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapıp delil topladı. Olay yerinden ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi.

ŞÜPHELİLER MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebi; 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürerken, toprak altında kalan 9 işçinin isimleri ise şöyle:

Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.

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