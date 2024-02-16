İliç'te gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı

Erzincan'ın İliç İlçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebi; 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün İliç Adliye'sinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturması kapsamında savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapıp delil topladı. Olay yerinden ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi.

2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebi; 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 6'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürerken, toprak altında kalan 9 işçinin isimleri ise şöyle:

Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.