İliç'te işçi kıyımı: Taşeron Çiftay firması, Bakanlığa başvuru yaptı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin liç yığınının altında kaldığı madende işçi kıyımı sürüyor.

Bianet'te yer alan habere göre, Anagold Madencilik firmasının binlerce işçiyi işten çıkarma kararının ardından taşeron Çiftay firması 1400 çalışanından 440 kişiyi işten çıkarmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi olarak başvurdu.

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta yığın liç kayması sonucu dokuz işçinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden yaklaşık 6 ay geçtikten sonra Anagold şirketi tarafından 187 işçi işten çıkarılmıştı.

Şirketten işçilere gönderilen bilgi notunda, "Maden sahamızda 188 gün önce meydana gelen elim olayın ardından, bu süreci en iyi yönetebilmek için tüm gücümüzle hep birlikte çalıştık. Bu zorlu süreçte gösterdiği özveri ve sabır için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ancak, üretim faaliyetlerimizin durdurulması ve belirsizliğin devam etmesi, bizleri istemediğimiz ama kaçınılmaz olan bazı zor kararlar almaya mecbur bıraktı" ifadelerini kullanmıştı.