İliç'te toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Toprak altında kalan 4 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde Erzincan'ın İliç İlçesi'ndeki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesi sonucu meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, diğer işçilerin cansız bedenlerine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık.



Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 4, 2024

9 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALMIŞTI

Altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmış, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

Toprak altında kalan 4 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.