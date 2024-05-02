İliç'teki maden faciası: TBMM Araştırma Komisyonu bölgeye gidecek
Erzincan'da işçilere mezar olan felaketin ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyon Başkanı AKP'li Atay Uslu, "Salı ve çarşamba günü bölgede, İliç'te olacağız" dedi. Uslu, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile madeni işleten firma yetkililerinin dinleneceğini belirtti.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen facianın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı.
Komisyon, AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında bir araya geldi.
Gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, komisyonun çalışma sürecine ilişkin bilgi veren Uslu, "Yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile madeni işleten firma yetkililerini dinleyeceğiz" dedi.
"İLİÇ'TE OLACAĞIZ"
Pazartesi günü DSİ ve AFAD yetkililerini dinleyeceklerini bildiren Uslu, "Salı ve çarşamba günü bölgede, İliç'te olacağız, yerinde incelemelerde bulunacağız. İşçi kardeşlerimizi dinleyeceğiz, hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.
Komisyonun faciayı ayrıntılarıyla inceleyeceğini dile getiren Uslu, tutarlı ve objektif çalışma ortaya koyacaklarını vurguladı.
Atay Uslu, "önce insan, önce çevre ve sonra madencilik" anlayışıyla güvenli madenciliğin oluşmasına katkı sunmaya çalışacaklarını söyledi.
Çalışmanın sonunda kanun ve mevzuat değişiklikleri gerektiğinde bu konuda da adımlar atacaklarını belirten Uslu, gerekli kanun tekliflerinin Meclis Genel Kurulunun gündemine geleceğini bildirdi.