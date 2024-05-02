İliç'teki maden faciası: TBMM Araştırma Komisyonu bölgeye gidecek

Erzincan'da işçilere mezar olan felaketin ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyon Başkanı AKP'li Atay Uslu, "Salı ve çarşamba günü bölgede, İliç'te olacağız" dedi. Uslu, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile madeni işleten firma yetkililerinin dinleneceğini belirtti.

Güncel 02.05.2024 14:04 Giriş: 02.05.2024 14:04

Güncelleme: 02.05.2024 14:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA