Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İliç'teki maden faciasını araştırmak için TBMM'de komisyon kurulacak

TBMM'de, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçüğü araştırmak üzere komisyon kurulacak.

Güncel
  • 14.02.2024 15:26
  • Giriş: 14.02.2024 15:26
  • Güncelleme: 14.02.2024 15:37
Kaynak: Haber Merkezi
İliç'teki maden faciasını araştırmak için TBMM'de komisyon kurulacak

Erzincan İliç'teki maden faciasını araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) komisyon kurulmasına karar verildi.

İliç’te bulunan ve tüm itirazlara rağmen kapatılmayan Çöpler Altın Madeni’nde dün öğle saatlerinde yığın liç çökmesi meydana gelmişti. 9 işçinin toprak altında kaldığı belirlenirken bu işçilerden 6'sının kimliği belirlendi.

Öte yandan TBMM'de maden kanunda yapılması planlanan değişiklik teklifinin görüşmeleri yarına ertelenmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İliçteki maden faciasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Çöpler Altın Madeni’ndeki faciadan yeni görüntüler: Araç kamerasına yansıdı
BirGün facianın yaşandığı İliçte: Madene karşı direnen yurttaş gözaltına alındı!
BirGün'e Abone Ol