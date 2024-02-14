İliç'teki maden faciasını araştırmak için TBMM'de komisyon kurulacak

TBMM'de, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçüğü araştırmak üzere komisyon kurulacak.

Erzincan İliç'teki maden faciasını araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) komisyon kurulmasına karar verildi.

İliç’te bulunan ve tüm itirazlara rağmen kapatılmayan Çöpler Altın Madeni’nde dün öğle saatlerinde yığın liç çökmesi meydana gelmişti. 9 işçinin toprak altında kaldığı belirlenirken bu işçilerden 6'sının kimliği belirlendi.

Öte yandan TBMM'de maden kanunda yapılması planlanan değişiklik teklifinin görüşmeleri yarına ertelenmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.