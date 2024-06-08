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İliç'teki son işçinin toprak altındaki bedenine 116 gün sonra ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı.

Güncel
  • 08.06.2024 00:32
  • Giriş: 08.06.2024 00:32
  • Güncelleme: 08.06.2024 00:36
Kaynak: ANKA
İliç'teki son işçinin toprak altındaki bedenine 116 gün sonra ulaşıldı
FOTOĞRAF: ANKA

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı.  

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığınının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Liç kaymasından 116 gün sonra, toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. 

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