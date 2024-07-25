Ilıca Halk Plajı’na mavi bayrak

Ilıca Halk Plajı, denizlerin koruyucusu ve dünyanın bir numaralı eko etiketi olan ‘Mavi Bayrak’ ödülüne layık görüldü. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Üç Mavi bayraklı halk plajımız olmasından büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

Denizlerin koruyucusu ve dünyanın bir numaralı eko etiketi olan ‘Mavi Bayrak’ ödülü, Çeşme’nin üç Mavi Bayraklı halk plajından biri olan Ilıca Halk Plajı’na verildi. 2024 Mavi Bayrak Sertifikasını alarak bu prestijli ödüle yeniden layık görüldü.

Dünyada en çok bilinen kıyıların, deniz suyunun ve çevrenin koruyucusu olan Uluslararası Mavi Bayrak Çevre Ödülü’nün Ilıca Halk Plajı’ndaki Mavi Bayrak İzmir İl Töreni, Ilıca Halk Plajı 3. Kapı’da gerçekleştirildi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Türkiye Eğitim ve Çevre Vakfı tarafından layık görülen bu onur, Çeşme’nin sadece turizm cenneti değil; aynı zamanda çevre bilinci yüksek bir ilçe olduğunun da en büyük göstergesi. Bizler bu sahilleri geleceğe taşırsak, gerçekten bugün bu mavi bayrağı göndere çekmenin anlamı olur. Bizler bu mavi bayrağı almayı sadece bu yıl değil ama her yıl hak edersek gerçekten bir anlamı olur. Biz çevremizi korumaya devam edeceğiz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Temizlik, Zabıta Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz bu konuda yüzde yüz hassasiyet gösteriyor ve göstermeye de devam edecek. Çeşme Belediyesi olarak çevre temizliği, çevrenin daha güzelleşmesi, yeşil alanlarımızın ve sahillerimizin korunması için üzerimize düşen gerekli özveriyi göstermeye devam edeceğiz. Üç Mavi bayraklı halk plajımız olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Dileriz önümüzdeki sene 16 mavi bayrağımıza yenilerini ekleyerek, İzmir'de en çok mavi bayrağı bulunan ilçe unvanına da sahip oluruz. Bunu birlikte başaracağız.”

Türkiye Eğitim ve Çevre Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege Koordinatör V. Yetkin Karabinalı, Çeşme Belediyesi’ne ve daha çok Çeşmelilere çok büyük bir görev düştüğüne dikkat çekerek, “Özellikle plajlarda temizlik standardının korunması, mavi bayrağın sürdürülebilir olması, Türkiye'nin uluslararası alanda da temsiliyeti açısından çok büyük bir önem arz etmekte. Mavi bayrak bilincine sahip olarak kullanıcıların çevre kurallarına riayet etmesi, kullandıkları plajı korumaları mavi bayrağı koruyacak diğer önemli bir unsurdur. Ilıca Halk Plajı’nda dalgalanacak mavi bayrak tüm Çeşme’ye, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun” dedi.

ÇEVREMİZİ KORUMAK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da çevre projelerini önde tuttuğunu ve birincil önceliğin daha yaşanabilir bir İzmir olduğunu belirterek, “Bu anlamda da yurttaşlarımızın sorunu olan çevreye zarar verilebilecek her türlü faaliyetin engellenmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Mavi bayrağımızın Çeşme’nin diğer plajlarında olduğu gibi Ilıca Halk Plajı’na da hayırlı olmasını diliyorum. Lal Başkanımın dediği gibi bir kere değil her yıl sürekli aynı hassasiyeti göstererek plajlarımızda mavi bayrağın dalgalanmasını sağlayalım” diye konuştu.

Denizlerin koruyucusu, dünyanın bir numaralı eko etiketi ‘mavi bayrak’ Ilıca Halk Plajı’na cankurtaran eşliğinde denizden geldi. Mavi bayrağı Çeşmeli Eliz’e denizden cankurtaran getirerek teslim etti. Bu özel ana çocuklar bayraklarla eşlik etti. Mavi Bayrak, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Altan İnanç, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kültür ve Turizm İl Müdür V. Fahrettin Kerem Çevik, Türkiye Eğitim ve Çevre Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege Koordinatör V. Yetkin Karabinalı’nın eşliğinde göndere çekildi. Çeşmelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Duo Blue Quartet ve Solist Dinletisi ile sona erdi.