İliç’in sorumlusu iktidarın politikaları

Haber Merkezi

Araştırma komisyonunda bulunan CHP’li vekiller, 9 işçinin hayatını kaybettiği Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan felakete ilişkin rapor hazırladı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın imzasıyla sunulan rapor, araştırma komisyonu tarafından hazırlanacak rapora dahil edilmesi istendi.

Ülkede madencilik politikalarının da irdelendiği raporda İliç’in iktidarının politikalarının bir sonucu olduğu belirtildi. Ayrıca İliç’teki felaketin nedenlerinin sıralandığı raporda, birincil sorumlunun kapasite artırımına izin veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu ifade edildi. Sorumlu olmasına ragmen Kurum’un komisyona gelmediği ve hiç bir görüş vermediğine dikkat çekildi.

“AKP döneminde maden yatırımlarının kalkınma, istihdama katkı gibi yönleri üzerinden algı oluşturulurken, plansız ve kontrolsüzce yaygınlaştırılan maden tesislerinin sebep olduğu zarar ve toplumsal maliyetler ise göz ardı edilmektedir” denilen raporda, “Madenciliği plansız biçimde yaygınlaştırmaya çalışan iktidar politikaları nedeniyle çok uluslu şirketler ve yerli iştirakleri ile yerel topluluklar arasındaki çekişmeler de artış göstermiştir.

HAK MÜCADELESİ

Ekoloji mücadeleleri, Türkiye’de önemli hak ihlallerinin yaşandığı bir mücadele alanına dönüşmüştür. Kamu yetkililerinin ‘milli proje karşıtlığı’, ‘kalkınma karşıtlığı’ gibi yakıştırmalarla kriminalize etmeye çalıştıkları yurttaş toplulukları, ekoloji hareketleri ve meslek örgütleri özetle, Türkiye’de yürütülen madencilik faaliyetlerinin vahşi yöntemler ve sömürge tipi yapıldığını, bu faaliyetlerin şirketleri zenginleştirmesine karşın sosyal refah ve toplumsal zenginliğe katkı sunmadığını, tarım ve hayvancılık gibi geçim araçlarını yok etmesi nedeniyle işsizlik ve yoksullaşmaya, göçe ve mülksüzleştirmeye yol açtığını, denetimsiz, şeffaflık ve katılımcılıktan uzak yürütüldüğünü, sağlığa, canlı yaşamına, ekosisteme zararlar verdiğini ileri sürerek itiraz etmekteler” ifadeleri yer aldı.

ÇED’E AYKIRI ÜRETİM YAPILDI

Şirketin iktidar desteğiyle bölgede vahşi madencilik yaptığı ve ÇED süreçlerinde kendisine sağlanan ayrıcalıklardan faydalanarak fahiş kârlar elde ettiği ifade edilen raporda, hazırlanan ÇED dosyasındaki kriterlere uyulmadığı ve karara aykırı üretim yapıldığı belirtildi.

Raporda faciaya ilişkin şu tespitler yer aldı: “Çöpler Altın madeninde meydana gelen facianın basit bir maden kazası olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, yaşanan facianın uzun dönem AKP iktidarının uyguladığı plansız madencilik politika ve uygulamalarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Son 10-15 yıllık sürece bakıldığında Elbistan, Soma, Ermenek, Zonguldak, Siirt, Amasra başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde iş cinayetlerine neden olan maden facialarının tesadüfi olmadığı, uygulanan yanlış politik, yasal, yönetsel, teknik, çevresel ve sosyal politikaların bir sonucu olduğu görülmektedir. Bu nedenle meydana gelen facia ele alınması gereken bir olgudur.”

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HEYET DEĞİŞTİ: KURUM’U KURTARMA OPERASYONU

9 işçinin yaşamını yitirdiği 13 Şubat faciasıyla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Kısa Dalga’nın haberine göre, facianın üzerinden 7 aydan fazla zaman geçti ama ortada henüz bir iddianame yok. Alınan ifadeleri ve hazırlanan iki bilirkişi raporunu yetersiz bulan Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Bilirkişi raporunda Murat Kurum’la birlikte 13 kişinin asli kusurlu, 26 kişinin de tali kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca Erzincan İdare Mahkemesi, TMMOB'nin başvurusunu haklı bularak şirketin çöken liç sahasını geçici olarak taşıması işlemini durdurdu. Karar şirkete tebliğ edildi ve çalışmalar durduruldu.