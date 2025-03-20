İliç’te ailelerden ‘Murat Kurum yargılansın’ talebi

Emek Servisi

Erzincan İliç'te 9 kişinin yaşamını yitirdiği Anagold Maden'e ait Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen katliama ilişkin davanın ilk duruşması, 3'üncü gününde dün devam etti. SSR Mining ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği ve büyük bir çevre felaketine neden olan heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” ve “Çevreyi taksirle kirletmek” suçlarından Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması, dün tutuksuz sanıkların ifadeleri ile devam etti.

Duruşmada konuşan tutuksuz sanıklardan Aykut Ayderman, “Yığın liç yönetmeliği ve hatta sektörün genelinde mevzuat olarak bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Bir de bu işin başındaki mühendislerin de etkin olmadığını düşünüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı. Üçünden birinde eksik var” diye konuştu.

Yaşamını yitiren işçilerden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, Evrensel'e konuştu.

Yıldız, “Sorumlular tahliyelerini isteyip, mahkeme salonundan ellerini kollarını sallayarak çıkacak. Hiçbir şey olacağı yok. Biz yine de mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Madende yaşamını yitiren Mehmet Kazar’ın kızı müşteki Hatun Kazar da her sanığın kendilerinin suçsuz olduğunu söylediğini dile getirerek “Eğer öyleyse sorumlu kimse ya onu söylesinler ya da hepsinden şikayetçiyim, hepsi sorumlu. Orada 1 yıl evvel çalışan mühendise babam fazla yükleme yapıldığını söylediğinde, babama ‘Benim işimi nereden biliyorsun’ cevabı veren o mühendis de sorumlu. Babamın üzerine yığın liçi gelene kadar sesini duyduk. Oradan çıkmak istedi ama çıkarmadılar. Mahkemede liçin altında kalanlar sorumlu, hatalı gibi davranıyorlar, bunu kabul etmiyoruz. Kimin sorumlu olduğu açığa çıksın istiyoruz biz. 4 buçuk ay madende bekledik, kardeşimin üniversite sınavına gireceği gün babamın kalan parçalarını bulduk. Onay veren herkes sorumlu, hepsinden şikayetçiyiz. ÇED raporuna onay veren Murat Kurum’un da yargılanmasını istiyorum” dedi.