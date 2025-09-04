İliç’te facia mahkeme salonlarında sürüyor

Emek Servisi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) önceki gün görülen İliç Faciası’na ilişkin açılan davanın üçüncü duruşma hakkında açıklama yaptı. Mahkemenin tutumunu eleştiren açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dokuz işçinin hayatını kaybetmesi üzerine, aralarında yaşamını yitirenlerin aileleri ve TMMOB’nin de olduğu çok sayıda kişi ve kurum, facianın gerçek sorumlularının yargılanması talebiyle şikayetçi olmuştu. Ancak gelinen noktada, yargı süreci maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasından uzak bir seyir izlemektedir. İliç’te yaşanan felaketin gerçek sorumlularının hesap vermesi, Anayasa’da güvence altına alınan adil yargılanma hakkının bir gereğidir.”

13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Kompleks Maden İşletmesinde meydana gelen liç yığını akması sonucu 9 işçi hayatını kaybetmişti.