İliç’te kusurlular kayıp, aranıyor

EMEK SERVİSİ

13 Şubat 2024’te Erzincan İliç’te bulunan Anagold Madencilik’e ait altın madeninde 9 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan iş cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması dün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

5’i tutuklu 43 sanığın “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan yargılandığı davada 12 kişi "asli kusurlu", 31 kişi ise "tali kusurlu" olarak bulunuyor.

Sanıklar için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davada maden şirketi Anagold kusurlu değerlendirilmezken savcılığın hazırlattığı bilirkişi ön raporunda asli kusur ise gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle çalışanlarda bulundu.

Evrensel’in haberine göre Uğur Yıldız’ın ailesinin avukatı Akçay Taşlı verdiği beyanda “Biz kim hangi işten sorumlu bu işin içinden çıkamamış durumdayız. Soru sormak istediğimiz sanıkların getirilmesi talebimizi reddediyorsunuz. Halihazırda sorumluyu bulmaya çalışıyoruz. Bu kadar teknik olduğu iddia edilen bir yerde onlarca savunma dinledik ancak şirket ‘Ben burası yıkılmadan altın çıkarırım’ diyerek sorumluluğu kime verdi bunu bulmuş değiliz. Eğer operasyonel sorumluyu biz hâlâ tartışıyorsak birinci sorumlu Anagold şirketidir. İş sağlığı güvenliği açısından ve çevre açısından bu iki suç tipi açısından şirket yönetimi bizden delil saklamaktadır. Siz şirketi malen sorumludur diye yazmadınız bile. Sorumlular bulunmak yerine ölen işçiler suçlanıyor” dedi. Duruşma, 2 tanığın hazır bulunmaması nedeniyle duruşma bugün devam edecek.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, faciada yakınlarını kaybeden ailelere Anagold’un para teklif ederek şikayetten çekilmesi istendiğini belgeledi. Belgelere göre Anagold, yaşamını yitiren Yıldız’ın ailesine 18 milyon TL teklif etti. Yıldız ailesi ile 3 ailenin daha teklifi reddettiği öğrenildi.