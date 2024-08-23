İliç’te madencilerin hak mücadelesi sürüyor: Önce hesap ver!

Bilge Su YILDIRIM

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde işten çıkarılan 187 işçinin mücadelesi sürüyor. 13 Şubat’ta 9 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından işletme ruhsatının iptal edilmesi gerekçe göstererek işçi kıyımına girişen şirkete tepki gösteren madenciler işlerini geri istedi.

SENDİKALAR NEREDE?

Madenciler dün de firma önüne yürüyerek eylem yaptı, ardından madene giden servis yolunda oturma eylemi yaparak yolu kapattı. Toplu işten çıkarmalara onay veren Türkiye Maden-İş'in önüne giden madenciler, sendika yetkililerini de protesto etti. Madenciler, yetkililere “Siz çalışıyorsunuz, biz işten atıldık” diyerek tepki gösterdi. “Nerede devlet nerede adalet”, “Köyümüz harabe, halkımız mağdur” dövizlerinin taşındığı eyleme madencilerin aileleri ve çocukları da katıldı.

İşten çıkarılan madencilerden Sıddık Gün, 3 gündür hiçbir sendika, siyasi parti ve kuruluşun İliç’e gelmemesine tepki gösterdi. Gün, “Küçücük bir ilçede 10 bin kişiyi ilgilendiren, ailelerle birlikte 800 kişiyi bir gecede ekmeğinden eden bir olay yaşıyoruz, 3 gündür yanımıza gelen tek bir kişi yok” ifadelerini kullandı.

“60-70 yıldır memlekette sendikacılık faaliyetleri sürüyor, hani nerede sendikalar? Hani nerede konfederasyonlar?” diye soran Gün, şöyle devam etti: “Anagold 15 yıl önce buraya geldi, 15 yıldır burada madencilik yapıyor. Bu sürede bütün bir ilçeyi kendine bağladı, katrilyonluk kâr etti. Almadıkları önlemler yüzünden daha 6 ay önce 9 arkadaşımızı toprağa verdik. Şimdi ‘Ruhsatım yok, faaliyet sürmüyor, maaş ödeyemem’ diyor. Onlar 15 yılda burada katrilyonluk oldu, biz 15 yılın sonunda işimizden ekmeğimizden olduk, üstelik 9 arkadaşımız hayatını kaybetti. 3 gündür burada yaşadıklarımız gerçekleşen bir futbol transferi kadar gündemde yer etmiyor. Bütün milletvekilleri, partiler seçimden önce her gün buraya gelir, şimdi bir tanesi bile sesimizi duymuyor. İşçiler bu kadar mı değersiz, biz bu kadar mı değersiziz?”