İliç’te reddi hâkim talebi

HABER MERKEZİ

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin liç yığını altında kalarak hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davanın 5. duruşması dün görüldü. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava17 Şubat’a ertelendi. Sanıklar, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” ve “çevreyi taksirle kirletme” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Mahkeme başkanı Yavuz Özcan’ın AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve AKP İliç İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile Meclis’te çekilmiş fotoğrafını mahkeme heyetine sunan işçi ailelerin avukatı, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanına, "Erzincan Ağır Ceza Reisi, İliç AKP İlçe Başkanı ile beraber neden orada olur? Neden Karaman’ın yanındasınız? Çünkü bu isim, katliamdan sonra ‘halk sağlığına zarar verecek durum yok, hava ve su temizdir’ diyerek madeni savunan, dosyanın tarafı olan biridir. Her türlü denetimin yapıldığı söylenen madende 9 işçi yaşamını yitirdi ancak bugün hiçbir kamu görevlisi yargılanmıyor. O fotoğraf karesinde ne işiniz var” soruları soruldu.

Meclis ziyareti ile katliamda sorumluluğu bulunduğu belirtilen Anagold Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin yurt dışı yasağının kaldırılması arasındaki zamanlamaya dikkat çekilen duruşmada reddi hâkim talebinde bulunuldu ve davanın bir üst mahkemeye taşınmasını istendi.

Mahkeme heyeti, reddi hâkim talebinin incelenmesi ve karara bağlanması için dosyanın Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve davanın seyri gerekçesiyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Adli kontrolle yargılanan sanıklar hakkında verilen yükümlülüklerin de ayrı ayrı sürdürülmesine karar verildi.

TÜRKİYE’NİN ÇERNOBİLİ

İşçilerden Uğur Yıldız’ın ablası Duygu Yıldız, duruşmanın ardından BirGün’e yaptığı açıklamada, “Tarafsızlık ilkesi ihlal edilmiş durumda, heyete güvenmiyoruz. Cengiz Yalçın Demirci neden mahkemeye bir kere bile gelmemiştir? Neden serbesttir? Şirketin müdürünün bir sorumluluğu, bir ihmali yok ise kimin vardır? Bakanlığın yetkisi, sorumluluğu, ihmali yok ise kimin vardır diye soruyoruz. İliç sadece Erzincan’ın değil, Türkiye’nin meselesidir. Burası Türkiye’nin Çernobilidir. Herkesin bu davaya sahip çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET YARGILANMIYOR

Yıldız ailesinin avukatı Ümit Altaş ise, şunları söyledi: “‘Hiç merak etmeyin, maden yakın zamanda açılacak’ diye açıklamalar yapıp tarihler veren bir milletvekilinden bahsediyoruz. Bir hakimin bu kişiyle Ankara’da olması kabul edecek bir durum değil. Ziyaretinden yalnızca iki gün sonra sanık Demirci’nin yurtdışı yasağı kaldırıldı. Eğer ret talebimiz yerinde görünmezse itirazlarımızı sunacağız. Madenin yeniden açılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü çok açık. Hala faciadan sorumlu olan kişiler sanık masasına oturtulmadı. Müdürü yargılanmıyor, patronları yargılanmıyor. Bakanlık yetkilileri yargılanmıyor. Oysa denetimleri onlar yaptı, ÇED onaylarını onlar verdi. Bakanlık yetkililerinin de sanık sandalyesine oturtulması, ifadelerinin alınması ve yargılanması gerekiyor. Hukuki süreç yazılmış bir senaryo gibi gözüküyor. Biz ısrarla yargılamayı takip edeceğiz, adalet mücadelesini bırakmayacağız.”