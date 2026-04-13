İliç’te tüm sorumlular yargılansın

Oktay EVSEN

Erzincan İliç’te 9 işçiye mezar olan Çöpler Altın Madeni faciasına ilişkin Anagold Madencilik'e açılan davanın 7. duruşması 14 Nisan Salı günü Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Duruşma öncesi yaşamını yitiren işçilerden Uğur Yıldız’ın ailesi dayanışma çağrısında bulundu.

Savcılık mütalaasındaki eksikliklere dikkat çeken Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, mütalaada sadece iki kişinin suçlu bulunduğunu hatırlattı.

Yıldız, "Tonlarca siyanür atığını Fırat Havzası’na karıştıranlar, 9 madencinin ölümüne sebebiyet veren Anagold firmasına karşılık sadece iki kişi suçlu bulunmuş. Biz bu ülkenin hakimine, savcısına güvenemezsek; bizi sömüren, kanımızı emen yabancı ve yerli sermaye şirketleri bizlere neler yapmaz?" dedi.

MÜCADELEMİZ BİRDİR

Mücadelelerinin süreceğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu: “Ağabeyim için, bu ülke için, bu topraklar için mücadele edeceğiz. Akbelen'de Esra Işık olmak üzere orada mücadele verenlere, Başaran Aksu'ya, BİR TEK- SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e, doğru haberler yaptığı için, doğru haberleri ülkesine duyurduğu için İsmail Arı’ya, Alican Uludağ’a, herkese buradan selam olsun. Mücadelemiz birdir; olaylar ne kadar farklı olsa da aynı adaletsizlik üzerinden herkes nasibini alıyor. Bu ülkede kim doğru bir mücadele içindeyse cezalandırılıyor, biz de o cezalandırılanlar arasındayız. Yılmayacağız, bir yerde her şeyin değişeceğine inanıyoruz.”