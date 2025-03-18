İliç’teki maden faciası davasında sanık Kalendir: ''Önlemler erken alınsaydı, bu kişiler hayatını kaybetmeyecekti''

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen liç yığını çökmesi sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları ile faciada hayatını kaybeden işçilerin yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan mühendis Ali Rıza Kalender, hakkındaki suçlamaları reddetti. Olaydan 12 gün önce izin aldığını, izinli olmasına rağmen olay yerine gittiğini anlatan Kalender, kazanın, proje tasarımından ve uygulama hatalarından kaynaklandığını, bunun da uzman bilirkişiler tarafından hazırlanan raporla belirlendiğini söyledi.

Kalender, "Yığın liç proje tasarımda dahlimiz yoktur. Olaydan sonra bazı cihazlar getirildi. Mevcutta bulunan jeoradar cihazı yeterli değildi. Olay günü uyarı yapmasam, o gün sahada bulunan en az 50 kişi hayatını kaybedecekti. Tüm uyarılarım dikkate alınmasına rağmen suçlanıyorum. Bu insanlar benim hatalarım yüzünden hayatını kaybetmedi" savunmasını yaptı.

Jeoradar cihazının belli değerlerin altındaki değerleri ölçmediğini, bu nedenle olay anında ''anlık değer ölçümünün'' yapılamadığını ifade eden Kalender, ''Önlemler erken alınsaydı, bu kişiler hayatını kaybetmeyecekti. Gerekli cihazlar alınmadıysa bunun sorumlusu ben değilim. Günah keçisi yapıldım. Anagold kendisini suçtan kurtarmaya çalışıyor'' dedi.

Olay günü sahada çatlak ve yarıklar olduğunu gördüğünü, çalışmaların durdurulması yönünde uyarı maili attığını anlatan Kalender, ''Mail harici sözlü uyarı da yapmıştım. Hızlıca önlem almak için çatlakların çimento ile kapatılması fikrini söyledim. 10-15 dakikada yapılacak bir şeydi. Benim oraya aslında müdahale yetkim yoktu, sadece açık ocak sahalarında çalışırken bu öğrendiğim bir yöntem olduğu için söylemiştim" diye konuştu.