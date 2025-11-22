"İliç’teki madenin açılmasını isteyen haberler paralı mı?"

Erzincan İliç’te 13 Şubat 2024'te Çöpler Altın Madeni’nde gerçekleşen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın üstünden 21 ay geçti. Mahkemenin devam ettiği bu süreçte iktidar kanadında maden ocağının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalara başlandı. AKP Erzincan İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz geçen günlerde yaptığı açıklamada madenin kısa süre içinde yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

İktidara yakın ve ana akım basın organlarında da bir süredir İliç'teki madenin yeniden aktif hale getirilmesi için yapılan haberler dikkat çekmeye başladı.

"ÜCRETİ KARŞILIĞINDA MI YAYIMLANIYOR?"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de sosyal medya hesabından bugün yapmış olduğu paylaşımda, İliç'teki Çöpler Altın Madeni hakkında gazetelerin ve medya kuruluşlarının yaptığı haberlere dikkat çekti. "Sabah’tan Hürriyet’e ve hatta Yeni Akit’e; Süperhaber’den,CNBC-e’ye kadar onlarca medya kuruluşunda hep aynı yönde haber ve söyleşiler yayımlanıyor son bir aydır" diyen Bildirici, söz konusu haberler için "Acaba bu metinleri gazeteciler mi yazıyor? Yoksa İliç’teki madeni işleten Anagold Madencilik’in reklam şirketlerine hazırlattığı metinler ücreti karşılığında mı yayımlanıyor?" dedi.

Bildirici'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"İliç’teki madenin açılmasını isteyen haberler paralı mı?

Bugünlerde hangi televizyona, siteye, gazeteye baksam, “İliç’te hayat durdu”, “Halk, altın madeninin açılmasını istiyor” haberleri görüyorum. Özellikle de iktidar yanlısı medyada adeta bir kampanya sürüyor.

Sabah’tan Hürriyet’e ve hatta Yeni Akit’e; Süperhaber’den,CNBC-e’ye kadar onlarca medya kuruluşunda hep aynı yönde haber ve söyleşiler yayımlanıyor son bir aydır.

Üstelik de haber diye yayımlanan metinlerin çoğu birbirinin kopyası. İnsan okuyunca ister istemez merak ediyor: Acaba bu metinleri gazeteciler mi yazıyor? Yoksa İliç’teki madeni işleten Anagold Madencilik’in reklam şirketlerine hazırlattığı metinler ücreti karşılığında mı yayımlanıyor?

Paralı metinlerse insanları kandırmamak için “Bu bir reklamdır” ibaresi koymaları gerek bir tarafına. Eğer gazetecilik ürünü ise de çok eksik bu metinler, haber demeye bin şahit ister. Yeni bir kaza olmaması için ne gibi önlemler alındığı da yok, karşı görüş de yok…Tek taraflı propaganda metinleri...

O madende yeterli önlem alınmamasının ve uyarı raporlarına aldırılmamasının sonucu olarak dokuz insan yaşamını yitirdi. Gazeteciliğe yakışır mı o insanların ölümlerini unutmak, yeterince önlem alınıp alınmadığını, kazanın sonuçlarının ortadan kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmadan madenin yeniden açılması için kamuoyunu hazırlama kampanyasına omuz vermek?

Gazetelik için insan yaşamının bedeli yoktur, olamaz. Gazetecilik altın şirketlerinin daha zengin olması için değil, bütün insanlar için, kamu yararı için yapılır."

— Faruk Bildirici (@farukbildirici) November 22, 2025

BİRGÜN DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

BirGün'de dün yayımlanan bir haberde de iktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin "Maden kapandı bir ilçe çöktü" başlığıyla yaptığı habere dikkat çekilmişti. Türkiye Gazetesi'nin haberinde maden faciasından ve dokuz işçinin ölümünden bahsedilmezken “Hem direkt hem de dolaylı olarak bölgede binlerce kişiye iş imkanı sağlayan Çöpler Altın Madeni’nin 21 aydır faaliyetlerinin durması, ilçede adeta hayatı durdurdu. Esnaf siftah yapmadığı günleri yaşarken, firmalar zora düşmüş, ilçede işsizlik artmış, gençler ilçeyi terk etmeye başlamış” ifadeleri kullanılmıştı.