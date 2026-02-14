İliç’ten Kirazlıyayla’ya: İhmal zinciri değişmedi

Yaşam savunucuları İliç’teki maden faciasının ikinci yılında Bursa’dan ses yükseltti. Liç yığınının altında kalarak yaşamını yitiren 9 işçi için Bursa Su Kolektifi’nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar eylem gerçekleştirdi. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, İliç’te yaşananların bir “kader” olmadığını vurguladı. Kirazlıyayla’daki atık barajı çökmesinin de aynı denetimsizlik ve ihmal zincirinin sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada İliç’te yaşanan liç çökmesinin ilk olmadığı hatırlatılırken 2022’de yaşanan siyanür sızıntıları ve çökmelerin kamuoyundan gizlendiği belirtildi. Ayrıca dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum ve diğer kamu görevlilerinin "asli kusurlu" olduğu belirlenmesine rağmen yeni bilirkişi raporuyla kusursuz ilan edildikleri ve haklarında takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı.

Yaşam savunucuları Kirazlıyayla’da Meyra Madencilik’e ait atık barajının çökmesine ilişkin de, “Bu bir doğal afet ya da kaza değildir, bu bir ihmaldir” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne denetimlerin ne zaman yapıldığı, numunelerin nereden alındığı, atıkların köy içinden taşınmasına dair izin ve plan olup olmadığı soruldu.

DÜZENİN PARÇASI

CHP Lideri Özgür Özel, İliç’te yaşamını yitiren işçileri andı. Soma ve Ermenek’e işaret eden Özel, “Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü ‘kader’ değil” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise, ‘‘Kapasite artışları, taşeronlaşma ve güvencesizleştirme; AKP’nin madencilik politikasını, işçinin canı üzerinden kuran düzenin parçasıdır’’ diye konuştu.

ADALET İÇİN YÜRÜNECEK

İliç’te hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız’ın ailesi “adalet” talebiyle İstanbul’da yürüyüş çağrısı yaptı. Sendikalar ile demokratik kitle örgütlerinin desteğinde düzenlenecek yürüyüş bugün saat 13.00’te Kadıköy’de Boğa Heykeli önünde planlandı.