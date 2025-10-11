İlim Yayma okullarda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in büyük tepki çeken ‘‘Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz" şeklindeki açıklaması hafızalardaki yerini korurken Balıkesir’de iktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Cemiyeti’nin okullara girmesine izin verildi.

İlim Yayma Cemiyeti Balıkesir Şube Müdürü Şeyhmus İnal, 15 Eylül 2025 tarihinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir dilekçe verip okullarda çalışma yapma istediklerini belirtti. Dilekçede, “İlim Yayma Cemiyeti Balıkesir Şubesi tarafından yaygın eğitim kapsamında yürütülen ve öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla planlanan projelerin duyurulması için hazırlanan afişlerin okul girişine asılması, öğrencilere broşür dağıtılması, stant açılması, sınıf sunumları yapılması ve afişlerin veli ile öğrenci gruplarına okul idarecileri tarafından paylaşılarak projelerin duyurulmasına izin verilmesi…” talebinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir dilekçedeki talepleri kabul etti, kentteki ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, “Proje tanıtımının eğitim öğretimi aksatmadan okul müdürlerinin refakatinde yapılması” istendi.

YANDAŞLAR YÖNETİYOR

İlim Yayma Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün, AKP İstanbul teşkilatının kurucuları arasında yer alıyor, uzun bir süre AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü.

İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Rize Milletvekili İsrafil Kışla ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratı Abdullah Yasir Şahin, eski AKP'li İBB Meclisi Üyesi Ömer Akbulut gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca, İlim Yayma Cemiyeti 19 Aralık 2021’de Dolmabahçe Sarayı’nda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir ödül töreni düzenlemesi de tartışılmıştı.