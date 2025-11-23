İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Beşiktaş - Samsunspor Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Beşiktaş maçı bugün mü, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? soruları taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, güçlü Samsunspor karşısında kritik bir sınav verecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın cezasının bitmesiyle yeniden kulübeye döneceği maçta Beşiktaş, hem puan durumunda yükseliş hem de sahasında moral bulmak istiyor.

BEŞİKTAŞ KAÇ PUANDA VE KAÇINCI SIRADA?

Ligde çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, topladığı 20 puanla haftayı 6. sırada tamamladı. Taraftarların merak ettiği önemli diğer sorulardan biri olan Beşiktaş kaç puanda? sorusunun yanıtı da böylece netleşmiş oldu.

SAMSUNSPOR’UN LİG DURUMU

Samsunspor ise Süper Lig’de oldukça formda bir grafik çiziyor. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, topladığı 23 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu maç Samsunspor için hem puan farkını açmak hem de zirve yarışını sürdürmek açısından büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı öncesi 4 oyuncu formasından uzak kalacak:

Orkun Kökçü (kırmızı kart cezalısı)

(kırmızı kart cezalısı) Mustafa Erhan Hekimoğlu (sakat)

(sakat) Necip Uysal (sakat)

(sakat) Rafa Silva (mekanik lomber ağrı – oynaması beklenmiyor)

Portekizli yıldız Rafa Silva’nın tedavi süreci devam ediyor ve takımda kalmak istemediğini kulübe bildirdiği için kadroda yer alması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.

SERGEN YALÇIN TAKIMIN BAŞINA DÖNÜYOR

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 1 maç ceza almış ve Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamamıştı. Tecrübeli teknik adam, cezasını tamamladı ve Samsunspor maçında kulübedeki yerini yeniden alabilecek.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANAMIYOR

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son iki maçta sahadan puansız ayrıldı. 9. haftada Gençlerbirliği’ne 2-1, 11. haftada ise Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, iç sahada üst üste iki yenilgi yaşayarak moral kaybı yaşadı.

İSTANBUL’DA SAMSUNSPOR’A KARŞI GALİBİYET HASRETİ

Beşiktaş, Samsunspor’u İstanbul’da konuk ettiği son 3 maçta galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda rakibine 1-0 yenilirken, 2023-2024’te 1-1 ve 2024-2025’te 0-0 berabere kaldı. Ayrıca Beşiktaş, Samsunspor’u evinde en son 2005-2006 sezonunda 3-2 mağlup etmişti.

SAMSUNSPOR’DA EKSİKLER

Samsunspor’da ise Beşiktaş maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca PFDK tarafından bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de forma giyemeyecek.

