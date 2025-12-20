İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Eyüpspor – Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler, “Maç hangi gün?”, “Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?”, “Kadroda kimler eksik?” gibi kritik soruların yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde maçın günü, saati, yayın bilgisi, rekabet geçmişi ve iki takımın eksik oyuncu listelerini eksiksiz şekilde bulabilirsiniz.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Eyüpspor – Fenerbahçe maçının hakem kadrosu açıklandı. Karşılaşmada orta hakem Ali Yılmaz, yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Samet Çiçek, dördüncü hakem ise Burak Pakkan görev yaparken; mücadelenin gözlemcisi Erol Ersoy, temsilcileri ise Uğur Kölemen, Mustafa Sinan Boz ve Murat Kangalgil olarak belirlendi. Karşılaşmanın VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu, AVAR hakemi ise Serkan Çimen olarak ilan edildi.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE İLK 11’LER

Eyüpspor: Marcos Felipe, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Nihad Mujakić, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Taras Stepanenko, Yalçın Kayan, Denis Drăguș, Mame Thiam, Umut Bozok

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in önemli mücadelelerinden biri olan Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşması, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 17:00’de başlayacak. Maça Atatürk Olimpiyat Stadı – İstanbul ev sahipliği yapacak.

Maç Bilgileri

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı – İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı – İstanbul Tarih: 20.12.2025

20.12.2025 Saat: 17:00

17:00 Yayın Kanalı: beIN Sports 1 (şifreli)

REKABET GEÇMİŞİ

Lig Sezon Ev Sahibi Deplasman MS TSL 24/25 Fenerbahçe Eyüpspor 1-0 TSL 24/25 Eyüpspor Fenerbahçe 1-1

TAKIMLARIN PUAN DURUMU.

# Takım O G B M A:Y P 2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36:14 36 17 Eyüpspor 16 3 4 9 10:21 13

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Eyüpspor Eksikler

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 4 Luccas Claro 34 Defans Sakatlık – Ayak bileği bağ zedelenmesi 2 Calegari 23 Defans Sakatlık – Diz sakatlığı 8 Emre Akbaba 33 Orta Saha Şüpheli

Fenerbahçe Eksikler

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 27 Nelson Semedo 32 Defans Sakatlık – Arka adale yırtığı 4 Çağlar Söyüncü 29 Defans Sakatlık – Diz sakatlığı 50 Rodrigo Becao 29 Defans Kadro dışı 3 Archie Brown 23 Defans Sakatlık – Ayak parmağı sakatlığı 17 İrfan Can Kahveci 30 Orta Saha Kadro dışı 8 Mert Hakan Yandaş 31 Orta Saha Cezalı – Maçtan men 23 Cenk Tosun 34 Forvet Kadro dışı - Emre Mor 28 Forvet Statü gereği yok 19 Youssef En-Nesyri 28 Forvet Milli takım kadrosunda 45 Dorgeles Nene 23 Forvet Milli takım kadrosunda

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hangi gün?

Maç 20 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Mücadele 17:00’de başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Büyük karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe’de kimler sakat?

Semedo, Çağlar Söyüncü, Archie Brown ve diğer eksikler yukarıdaki tabloda yer alıyor.

Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşması, Süper Lig haftasının en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki konumu, Eyüpspor’un puan mücadelesi ve iki takımın eksik listeleri, mücadelenin zorluk seviyesini artırıyor. Maç günü, saat bilgisi ve yayın detayları netleşmiş durumda. Futbolseverler için tüm bilgiler bu haberde bir araya getirildi.