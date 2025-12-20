Giriş / Abone Ol
Eyüpspor – Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Maç öncesi iki takımın sakat ve cezalı listesinde hangi oyuncular yer alıyor? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.12.2025 16:08
  • Giriş: 20.12.2025 16:08
  • Güncelleme: 20.12.2025 16:08
Kaynak: Haber Merkezi
İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Eyüpspor – Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler, “Maç hangi gün?”, “Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?”, “Kadroda kimler eksik?” gibi kritik soruların yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde maçın günü, saati, yayın bilgisi, rekabet geçmişi ve iki takımın eksik oyuncu listelerini eksiksiz şekilde bulabilirsiniz.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Eyüpspor – Fenerbahçe maçının hakem kadrosu açıklandı. Karşılaşmada orta hakem Ali Yılmaz, yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Samet Çiçek, dördüncü hakem ise Burak Pakkan görev yaparken; mücadelenin gözlemcisi Erol Ersoy, temsilcileri ise Uğur Kölemen, Mustafa Sinan Boz ve Murat Kangalgil olarak belirlendi. Karşılaşmanın VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu, AVAR hakemi ise Serkan Çimen olarak ilan edildi.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE İLK 11’LER

Eyüpspor: Marcos Felipe, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Nihad Mujakić, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Taras Stepanenko, Yalçın Kayan, Denis Drăguș, Mame Thiam, Umut Bozok
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in önemli mücadelelerinden biri olan Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşması, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 17:00’de başlayacak. Maça Atatürk Olimpiyat Stadı – İstanbul ev sahipliği yapacak.

Maç Bilgileri

  • Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı – İstanbul
  • Tarih: 20.12.2025
  • Saat: 17:00
  • Yayın Kanalı: beIN Sports 1 (şifreli)

REKABET GEÇMİŞİ

LigSezonEv SahibiDeplasmanMS
TSL24/25FenerbahçeEyüpspor1-0
TSL24/25EyüpsporFenerbahçe1-1

TAKIMLARIN PUAN DURUMU.

#TakımOGBMA:YP
2Fenerbahçe16106036:1436
17Eyüpspor1634910:2113

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Eyüpspor Eksikler

#OyuncuYaşPozisyonAçıklama
4Luccas Claro34DefansSakatlık – Ayak bileği bağ zedelenmesi
2Calegari23DefansSakatlık – Diz sakatlığı
8Emre Akbaba33Orta SahaŞüpheli

Fenerbahçe Eksikler

#OyuncuYaşPozisyonAçıklama
27Nelson Semedo32DefansSakatlık – Arka adale yırtığı
4Çağlar Söyüncü29DefansSakatlık – Diz sakatlığı
50Rodrigo Becao29DefansKadro dışı
3Archie Brown23DefansSakatlık – Ayak parmağı sakatlığı
17İrfan Can Kahveci30Orta SahaKadro dışı
8Mert Hakan Yandaş31Orta SahaCezalı – Maçtan men
23Cenk Tosun34ForvetKadro dışı
-Emre Mor28ForvetStatü gereği yok
19Youssef En-Nesyri28ForvetMilli takım kadrosunda
45Dorgeles Nene23ForvetMilli takım kadrosunda

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşması, Süper Lig haftasının en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki konumu, Eyüpspor’un puan mücadelesi ve iki takımın eksik listeleri, mücadelenin zorluk seviyesini artırıyor. Maç günü, saat bilgisi ve yayın detayları netleşmiş durumda. Futbolseverler için tüm bilgiler bu haberde bir araya getirildi.

