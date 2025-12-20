İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Eyüpspor – Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Maç öncesi iki takımın sakat ve cezalı listesinde hangi oyuncular yer alıyor? Tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Eyüpspor – Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler, “Maç hangi gün?”, “Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?”, “Kadroda kimler eksik?” gibi kritik soruların yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde maçın günü, saati, yayın bilgisi, rekabet geçmişi ve iki takımın eksik oyuncu listelerini eksiksiz şekilde bulabilirsiniz.
HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
Eyüpspor – Fenerbahçe maçının hakem kadrosu açıklandı. Karşılaşmada orta hakem Ali Yılmaz, yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Samet Çiçek, dördüncü hakem ise Burak Pakkan görev yaparken; mücadelenin gözlemcisi Erol Ersoy, temsilcileri ise Uğur Kölemen, Mustafa Sinan Boz ve Murat Kangalgil olarak belirlendi. Karşılaşmanın VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu, AVAR hakemi ise Serkan Çimen olarak ilan edildi.
EYÜPSPOR - FENERBAHÇE İLK 11’LER
Eyüpspor: Marcos Felipe, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Nihad Mujakić, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Taras Stepanenko, Yalçın Kayan, Denis Drăguș, Mame Thiam, Umut Bozok
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran
EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig’in önemli mücadelelerinden biri olan Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşması, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 17:00’de başlayacak. Maça Atatürk Olimpiyat Stadı – İstanbul ev sahipliği yapacak.
Maç Bilgileri
- Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı – İstanbul
- Tarih: 20.12.2025
- Saat: 17:00
- Yayın Kanalı: beIN Sports 1 (şifreli)
REKABET GEÇMİŞİ
|Lig
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|MS
|TSL
|24/25
|Fenerbahçe
|Eyüpspor
|1-0
|TSL
|24/25
|Eyüpspor
|Fenerbahçe
|1-1
TAKIMLARIN PUAN DURUMU.
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|P
|2
|Fenerbahçe
|16
|10
|6
|0
|36:14
|36
|17
|Eyüpspor
|16
|3
|4
|9
|10:21
|13
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Eyüpspor Eksikler
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Açıklama
|4
|Luccas Claro
|34
|Defans
|Sakatlık – Ayak bileği bağ zedelenmesi
|2
|Calegari
|23
|Defans
|Sakatlık – Diz sakatlığı
|8
|Emre Akbaba
|33
|Orta Saha
|Şüpheli
Fenerbahçe Eksikler
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Açıklama
|27
|Nelson Semedo
|32
|Defans
|Sakatlık – Arka adale yırtığı
|4
|Çağlar Söyüncü
|29
|Defans
|Sakatlık – Diz sakatlığı
|50
|Rodrigo Becao
|29
|Defans
|Kadro dışı
|3
|Archie Brown
|23
|Defans
|Sakatlık – Ayak parmağı sakatlığı
|17
|İrfan Can Kahveci
|30
|Orta Saha
|Kadro dışı
|8
|Mert Hakan Yandaş
|31
|Orta Saha
|Cezalı – Maçtan men
|23
|Cenk Tosun
|34
|Forvet
|Kadro dışı
|-
|Emre Mor
|28
|Forvet
|Statü gereği yok
|19
|Youssef En-Nesyri
|28
|Forvet
|Milli takım kadrosunda
|45
|Dorgeles Nene
|23
|Forvet
|Milli takım kadrosunda
EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hangi gün?
Maç 20 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Mücadele 17:00’de başlayacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Büyük karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe’de kimler sakat?
Semedo, Çağlar Söyüncü, Archie Brown ve diğer eksikler yukarıdaki tabloda yer alıyor.
Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşması, Süper Lig haftasının en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki konumu, Eyüpspor’un puan mücadelesi ve iki takımın eksik listeleri, mücadelenin zorluk seviyesini artırıyor. Maç günü, saat bilgisi ve yayın detayları netleşmiş durumda. Futbolseverler için tüm bilgiler bu haberde bir araya getirildi.