İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor Maçı: Tarih, Saat, Yayın, Kadrolar ve Maç Önü Analiz

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 12. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Gaziantep FK - Çaykur Rizespor mücadelesi olacak. Orta sıraları ilgilendiren bu kritik karşılaşmada her iki takım da üç puanı hedefliyor. Gaziantep, iç sahada yüksek tempo ve baskılı oyunuyla dikkat çekerken, Rizespor ise deplasmanda kompakt ve dengeli oyun yapısıyla rakipleri zorlayan bir takım görüntüsü veriyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor Tarih 8 Kasım 2025 Saat 14:30 Stadyum Gaziantep Stadyumu Hakem Oğuzhan Çakır Yayın Bein Sports (Canlı ve Şifreli)

HAKEM VE MAÇ GÖREV KADROSU

VAR HAKEMLERİ

REKABET GEÇMİŞİ

Son karşılaşmalarda iki takım arasında dengeli ve kısır skorların ön plana çıktığı görülüyor:

Sezon Ev Sahibi Deplasman Sonuç 24/25 Rizespor Gaziantep 0-0 24/25 Gaziantep Rizespor 1-0 23/24 Rizespor Gaziantep 0-0 23/24 Gaziantep Rizespor 1-0 21/22 Gaziantep Rizespor 1-0 21/22 Rizespor Gaziantep 0-1

İÇ VE DIŞ SAHA PERFORMANSI

Gaziantep (İç Saha)

6 maç - 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet (9-12 gol, 10 puan)

Rizespor (Deplasman)

5 maç - 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet (8-7 gol, 6 puan)

PUAN DURUMU

Gaziantep FK 18 puanla 6. sırada yer alırken, Rizespor 13 puanla 11. sırada bulunuyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Gaziantep FK

Salem M'Bakata – Sakat (Çapraz Bağ)

Tayyip Talha Sanuç – Şüpheli

Çaykur Rizespor

Ibrahim Olawoyin – Sakat

Halil Dervişoğlu – Şüpheli

GAZİANTEP İLK 11 VE YEDEKLER

GAZİANTEP FK: Zafer – Perez – Camara – Arda – Melih – Bayo – Kozlowski – Lungoyi – Abena – Maxim – Kevın

Yedekler (GFK): Burak Bozan, Nazım Sangare, Semih Güler, Deian Sorescu, Badou Ndiaye, Oğün Özçicek, Juninho Bacuna, Enver Kulasin, Emmanuel Boateng, Yusuf Kabadayı

Yedekler (Rize): Erdem, Efe, Sagman, Alikulov, Furkan, Mithat, Taylan, Zejdi, Mihaila, Jurecka

TD: Burak Yılmaz

ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11 VE YEDEKLER

Ç. RİZESPOR: Fofana – Taha – Attila – Samet – Hojer – Papanikolaou – Buljubasic – Laçi – Emrecan – Rak-Sakyi – Ali Sowe

TD: İlhan Palut

MAÇ ANALİZİ VE BEKLENTİLER

Gaziantep FK’nın iç sahadaki pres gücü ve taraftar desteği maçın ilk bölümünde oyunun temposunu belirleyebilir. Rizespor ise daha çok geçiş oyunları ve pozisyon disiplinine dayalı sistemle sahada olacak. Skorun uzun süre dengede kalması ve maçın sakin bir tempoda ilerlemesi olası görünüyor. İlk gol, oyunun yönünü belirleyici etkiye sahip olacaktır.

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, lig sıralaması ve moral motivasyonu açısından büyük önem taşıyor. Dengeli oyun yapıları nedeniyle maçta ince detaylar ve bireysel performanslar sonucu belirleyebilir. Taraftarlarını ekran başına kilitleyecek, temposu yüksek olmasa da taktiksel yönü güçlü bir karşılaşma bekleniyor.