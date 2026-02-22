İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Gaziantep FK - Trabzonspor maçı öncesi futbolseverlerin en çok sorduğu soru net: Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta? Ayrıca iki takımın ilk 11’leri de açıklandı.

GAZİANTEP - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı, 22 Şubat 2026 tarihinde saat 16:00’da oynanacak. Mücadeleye Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Hakem: Çağdaş Altay

Çağdaş Altay 1. Yardımcı Hakem: Bilal Gölen

2. Yardımcı Hakem: Suat Güz

Dördüncü Hakem: İlker Yasin Avcı

VAR: Cihan Aydın

AVAR: Mustafa Savranlar

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK İlk 11

Zafer, Kevin, Arda, Tayyip Talha, Perez, Kozlowski, Ogün, Maxim, Gassama, Lungoyi, Bayo

Trabzonspor İlk 11

Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Savic, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Onuachu

Gaziantep Trabzonspor maç izle

Gaziantep - Trabzonspor maçı Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir.

PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M P 3 Trabzonspor 22 13 6 3 45 9 Gaziantep 22 7 7 8 28

GAZİANTEP FK SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Nazım Sangare – Cezalı (Kırmızı Kart)

Salem M'Bakata – Sakat (Çapraz Bağ)

Drissa Camara – Cezalı (Kırmızı Kart)

TRABZONSPOR SAKAT VE KADRO DURUMU

Oleksandr Zubkov – Sakat (Antrenman Eksikliği)

Boran Başkan – Maç Kadrosuna Alınmadı

Edin Visca – Sakat (Ayağı Kırık)

Trabzonspor, 45 puanla üst sıralardaki yerini koruma hedefiyle sahaya çıkarken, Gaziantep FK ise 28 puanla ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Süper Lig puan durumu açısından kritik öneme sahip olan bu mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi gün?

Karşılaşma 22 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

Gaziantep - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Mücadele saat 16:00’da başlayacak.

Gaziantep - Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.

Gaziantep FK - Trabzonspor ilk 11'leri belli oldu mu?

Evet, her iki takımın ilk 11'leri resmi olarak açıklandı.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta? sorusunun yanıtı netleşti: 22 Şubat 2026, saat 16:00. İlk 11’ler belli olurken, puan tablosu ve sakat-cezalı oyuncular maçın önemini daha da artırıyor. Süper Lig’de kritik puan mücadelesi futbolseverleri bekliyor.