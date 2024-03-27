İlk 6 turda sonuç çıkmadı: Yargıtay Başkanlığı seçimi devam ediyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'ta başlayan seçim 7. turla devam ediyor. Sabah saatlerinde 6. tur oylamasıyla başlayan seçimde Mehmet Akarca 131, Ömer Kerkez 98, Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Yargıtay Başkanlığı için 25 Mart'ta başlayan seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

Mehmet Akarca'nın, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve 25 Mart'ta saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

İLK 5 TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altıncı tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Bu sonuçla seçim bugün 6. tur oylaması ile başladı. Sabah saatlerinde 6. tur oylamasıyla başlayan seçimde Mehmet Akarca 131, Ömer Kerkez 98, Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

ADAY SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Öte yandan 6. tur oylaması öncesi ilk 3 turda aday olarak yer alan Albayrak ile Tuncal adaylıktan çekildi. Böylece Yargıtay Başkanlığı için aday sayısı 3'e düştü.

Seçimlerin ilk 3 turuna katılan Albayrak sırasıyla 50, 46 ve 22, Tuncal ise 47, 36 ve 10 oy almıştı.