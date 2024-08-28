İlk adım Kurultay’da atılacak

Kapsamlı tüzük değişikliğine hazırlanan CHP’de, parti programına yönelik de hazırlıklar sürüyor. CHP’nin Gölge Kabine üyelerinin koordinasyonunda oluşturulacak masalarda ekonomiden sağlığa, yargıdan dış politikaya kadar çok sayıda başlık üzerinde çalışılacağı bildiriliyor. Masalarda öte yandan Sosyalist Enternasyonal temsilcilerinin ve akademisyenlerin de bulunması bekleniyor.

CHP kurmayları, parti programı değişikliğine yönelik gerçekleşecek toplantılarda, “Türkiye ve dünyanın yakıcı sorunlarının” ele alınacağını söylüyor. Parti programının, “CHP iktidarında Türkiye nasıl yönetilecek?” sorusunun yanıtlarını içereceği kaydediliyor.

Parti programına yönelik değişiklik çalışmalarının, Tüzük Kurultayı ile eş zamanlı başlayacağı ifade ediliyor. Parti programı çalışmalarının ilk adımı niteliğindeki toplantılar, “CHP’nin ikinci yüzyılının yeni programı için hazırlık” olarak değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Sosyalist Enternasyonal üyesi ülkelerden temsilciler ile akademisyenler de parti programı değişikliği çalışmalarına katkı sunacak.

Parti programına yönelik delegelerin fikirlerini de alacak. Delegeler, dijital uygulama aracılığıyla fikirlerini CHP Genel Merkezi’ne iletecek. CHP’nin Gölge Bakanları, tartışma masalarında moderasyon görevini yürütecek.