İlk Adımdan Kurtuluşa Milli Mücadele sergisi

Samsun’da açılan Cumhuriyet’in 100. yılına özel Kurtuluş Mücadelesinin serüvenin anlatıldığı ‘İlk Adımdan Kurtuluşa Milli Mücadele’ sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.



Samsun Valiliği tarafından hazırlanan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde açılan İlk Adımdan Kurtuluşa Milli Mücadele sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergide Kuvayı Milliye birliklerinin fotoğraflarından, Milli Mücadele dönemini anlatan haritalara, genelgelerin belgelerinin bulunduğu fotoğraflardan, Milli Mücadele dönemininin kahraman Türk kadınları hakkında bilgilere kadar birçok eser bulunuyor.



Sergini açılışını ilk olarak saat 20.23’te Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptı. Protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezen Tavlı, yetkililerden bilgi aldı.

Sergi hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı İdris Akdin, “Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Bandırma Müzesi’nde açılan sergi ilk adımın atıldığı Samsun’dan Ankara’ya olan yolculuğu anlatıyor. Havza, Amasya, Sivas ve Erzurum sürecinde en son ise Ankara sürecindeki yazışmaları içine alan belgeleri barındıran bir sergimizdir. Bütün bu materyalleri toplayarak böyle bir sergi meydana geldi” dedi.