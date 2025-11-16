İlk ara tatil bitti: Okullar yarın açılıyor
Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ilk yarıyıl tatilinin ardından yarın sınıflara dönecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.
MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026