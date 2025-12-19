İlk barikatı onlar yıkmıştı: 19 Mart'ın 9'uncu ayında üniversite öğrencileri Beyazıt'a yürüdü: En az 26 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarına yönelik operasyonların başlatıldığı 19 Mart’ın üzerinden 9 ay geçti.

Sürecin başladığı yerlerden biri olan İstanbul Üniversitesi’nde üniversite öğrencileri bir kez daha meydanlara çıktı.

Öğrenciler sık sık "Kurtuluş yok tek başına ya hep ya hiçbirimiz, faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

ANA KAPI'YA YÜRÜYÜŞ

İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, Beyazıt Ana Kapı’ya yürüyüş düzenledi. Gençler, 19 Mart sürecine dikkat çekerek mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Pazartesi günü İzmir'de gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinin tutuklanması da alanda tepkiyle karşılandı.

Öğrenciler, anayasal haklarını kullanan sıra arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Eylem öncesinde öğrenciler alanda toplanmaya başlarken, Beyazıt ve çevresinde polisin yoğun bir güvenlik önlemi aldığı görüldü.

"MÜCADELEMİZ SİZDEN BÜYÜKTÜR"

Öğrenciler yaptıkları açıklamalarda "Binlerce soruşturma açıldı. Yüzlerce arkadaşımız tutuklandı. Ama biz mücadelemizden vazgeçmedik. İzmir’de tutsak edilen arkadaşlarımızı almadan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Tutuklanan arkadaşlarımız sokaklarda direnenlerdir. Biz arkadaşlarımızı geri alacağız. Demokratik üniversiteyi kuracağız. Örgütlüğ mücadelemiz sizden büyüktür.

Gençlik kendisine dayatılan karanlığı kabul etmiyor.

Barikatları yıktığımız Beyazıt'tan bir kez daha söylüyoruz. Mücadelemizden vazgeçmiyoruz" dedi.

AİLELERİN MESAJI OKUNDU

Açıklamada tutuklanan öğrencilerin ailelerinin mesajı okundu. Bir öğrencinin okuduğu mesaj şöyle: "Biz biliyoruz ki bu gençlerin haksızlığa karşı isyanına karşı bastırmak ve korku duvarları dikmek için yapıldı. Ama o duvar 9 ay önce gençlik tarafından yıkılmıştı. Gençlik sadece İmamoğlu'nun tutuklanmasına değil, tüm kayyumlara ve haksızlıklara karşı sokağa çıktı."

26 GÖZALTI

Açıklamanın ardından öğrencilerin etrafı polis tarafından ablukaya alındı. En az 26 öğrenci gözaltına alındı.