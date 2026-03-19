İlk barikatı onlar yıkmıştı: Üniversite öğrencileri, 19 Mart'ın yıl dönümünde Beyazıt'a yürüdü

Üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ın yıl dönümünde Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

Öğrenciler, saat 14:00'te İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde bir araya geldi.

"BU BÖYLE GİTMEZ, GENÇLİK BİAT ETMEZ"

Buradan Beyazıt Meydanı'na yürüyüşe geçen öğrenciler, "Gençlik burada, özgürlük sokakta" pankartını taşıdı.

Öğrenciler, yürüyüşte, 'Mahir, Hüseyin, Ulaş; kurtuluşa kadar savaş', 'YÖK, polis, medya bu abluka dağıtılacak', 'Bu böyle gitmez, gençlik biat etmez' ve 'Gençler yürüyor, mücadele sürüyor' sloganlarını attı.

Öğrenciler, Beyazıt Meydanı'nda açıklama yaptı. Basın açıklamasından önce 19 Mart eylemleri nedeniyle ev hapsi verilen üç kişinin ortak mektubu okundu:

"DAYANIŞMA İSE KAPILARLA KİLİTLENEMEZ"

"Bugün bizler sizlere özgür bir yaşamın en temel güvencesi olan laikliği savunduğu için evlere kapatılmış 3 arkadaşınız olarak ses veriyoruz. Birimiz İstanbul Üniversitesinde okuyan sıra arkadaşınız, birimiz üniversiteye hazırlanan öğrenci birimiz ise işçi olmak üzere bizler, farklı sıfatlara sahip olsak da mücadelemiz her daim ortak. Bedenlerimiz Beyazıt Meydanı’nda olmasa da sesimiz, umudumuz, irademiz bugün orada sizlerin arasında. Her ne kadar bizi dört duvar arasına kapattıklarını sansalar da düşüncelerimiz bu duvarlarla sınırlandırılamaz, dayanışma ise kapılarla kilitlenemez.

Bugün buradaki toplanma yalnızca bir anmadan ibaret değil. Bu toplanma aynı zamanda bir hatırlama bir hesaplaşma günü. Geçen sene yine bu tarihte burada polis barikatını yıkarak hepimize sahip olduğumuz gücü hatırlatan iradenin yıl dönümündeyiz. 19 mart hepimiz için bir tarihten çok fazlasını ifade etti çünkü çok farklı toplumsal rollere sahip olsalar da özgürlük isteyen herkesin “artık yeter” dediği bir gündü. O gün bir kez daha gördük ki bu ülkede en temel haklarımız olan hak, hukuk ve özgürlüğü talep etmek bile büyük mücadele gerektiriyor. İnsanca yaşama isteği bile bedel ödemeyi gerektiriyor.

Son bir yıl içinde bu bedeli en ağır ödeyenlerden biri de gençler oldu. Üniversite sıralarında oturması gereken arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı, aylarını demir parmaklıkların ardında geçirmek zorunda kaldı. Kitap taşıması gereken eller kelepçelendi, üniversitelerinde olması gereken gençler cezaevine konuldu. Tüm bunlara rağmen gençliğin sesini kısmayı başaramadılar. ÇÜnkü gençlik hiçbir zaman bir yaş meselesi olmadı. Gençlik, tüm baskılara ve çürümüş sisteme rağmen itirazdı, sorgulamaydı ve boyun eğmemekti. Bugün Beyazıtta toplanan sizler de bunun en açık kanıtısınız."

"MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasında özetle şunları kaydetti:

"Direnişimizin üzerinden bir yıl geçti. Bugün de AKP iktidarı, haklarına ve geleceğine sahip çıkan öğrencileri tutuklamalarla, uzaklaştırmalarla, ev hapis cezalarıyla susturmaya çalışıyor. MESEM’e karşı çıktığı için 16 arkadaşımız dönem başında tutuklanmıştı. Hacettepe’de ülkesine ve üniversitesine sahip çıkan arkadaşlarımız 3 yıla varan uzaklaştırma cezaları aldı. Laikliği savunduğu için üç öğrenci hala ev hapsinde. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’daki 13 arkadaşımıza soruşturmalar açıldı. Beyazıt’ta Rojava’ya yönelik saldırıları protesto eden 4 arkadaşımız ise 66 gündür tutuklu.

AKP iktidarı; geleceksizliğe mahkum ettiği, MESEM’lerde katlettiği, üniversitelerde faşist çeteleri üzerine saldığı, iliklerine kadar sömürdüğü gençliği tamamen teslim almak istiyor. Ama gençlik, buna izin vermeyeceğini ve kendisini savunacağını bir kez gösterdi. Gençler, kendi geleceklerini haklı mücadeleleriyle yaratacaklar. Mücadelemiz kurmak istediğiniz düzenden büyüktür. Barikatları aşıp koca bir ülkeye umut olduğumuz meydandan bir kez daha haykırıyoruz: Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

"BİZ, GEZİ’NİN O ZAPT EDİLEMEZ ÇOCUKLARIYIZ"

Emperyalizm, can çekişen sistemini ayakta tutabilmek için dünyayı ateşe vermekte kararlı. ABD ve onun suç ortağı İsrail; Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünya halklarının üzerine bomba yağdırıyor. Daha dün Venezuela halkının seçilmiş iradesine karşı yapılan alçakça saldırıyı gördük. Bugün ise aynı durumu İran'da yaşıyoruz. ABD emperyalizminin, bir halkın egemenliğini bombalarla ve darbelerle nasıl yok etmeye çalıştığına şahit oluyoruz. Buradan, Beyazıt Meydanı'ndan ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizm'ine karşı direnen halklara selam gönderiyoruz.

Biz, Gezi’nin o zapt edilemez çocuklarıyız. Biz, 19 Mart’ın barikatları yıkan iradeyiz. Biz Ali İsmail’in Berkin Elvan’ın arkadaşlarıyız. Saraylar saltanatlar çöker, tek adamlar gider. Ama halkın ve gençliğin devrimci mücadelesi sonsuza dek sürer. Geriye, direnenler kalır. Bizlere yoksulluğu, işsizliği reva görenlere, umudumuzu çalanlara, geleceğimizi elimizden almak isteyenlere cevabımız net: Sizin karanlığınıza teslim olmayacağız. Gelin, bu ablukayı örgütlü gücümüzle yırtalım. Gelin, 19 Mart’ın ateşini yaymaya devam edelim."