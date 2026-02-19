İlk cemre ne zaman düşecek?

"Ateş", "kor" ve "köz" anlamlarına gelen cemrenin, halk inanışına göre birer hafta arayla düşerek soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığı kabul edilir.

CEMRENİN DÜŞME TARİHLERİ

Cemrelerin ilkinin 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, şubat ayında birer hafta arayla önce havada, ardından suda ve son olarak toprakta gerçekleştiğine inanılan sıcaklık artışını ifade eder.

Cemre, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul ediliyor.

Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret ediyor.

Her yıl şubat ayının sonlarına doğru başlayan bu süreçte cemrenin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilir. Cemrelerin düşmesi, aynı zamanda baharın habercisi sayılan nevruzun yaklaştığını gösterir.

Bu dönem, hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkarılamayan hayvanların yakında otlaklara götürülebileceğini; çiftçiler için ise toprağın işlenme zamanının geldiğini anlatır.