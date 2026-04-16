İlk çeyrekte faize milyarlar aktı: Savunma harcamaları katlandı

Ortadoğu’da yaşanan savaşın ilk ayında bütçe açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 460,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 230,5 milyar TL oldu. Bu dönemde bütçe açığı da 229,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 425,4 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 5,4 milyar TL olurken üç aylık bütçe açığı 420 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verileri, bütçe giderleri içinde faiz giderlerinin de yüksek seviyelerini koruduğunu gösterdi. Kamu kaynaklarının önemli bir bölümü üretken alanlar yerine borç finansmanına aktarılıyor. Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,3 artarak 236 milyar TL’ye ulaşan faiz giderleri, toplam bütçe harcamalarının yüzde 16’sını oluşturdu. Bu dönemde, faiz giderlerinin 180,2 milyar TL’sini iç borç faiz ödemeleri, 30,2 milyar TL’sini dış borç faiz ödemeleri oluşturdu.

Faize ayrılan kaynak, kamunun sosyal ve kamusal hizmet harcamalarının önüne geçti. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri içerisinde faiz harcaması yine birçok gideri aştı. Mart itibarıyla sağlık hizmetleri için 376,1 milyar TL, eğitim hizmetleri için 605,3 milyar lira, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma için 773,5 milyar liralık kaynak aktarılırken faiz gideri 876,1 milyar liraya ulaştı. İlk 3 ayda merkezi bütçeden harcanan her 100 liranın 20 lirası faize gitti. Her 100 liranın 17,5 lirası sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara, 14 lirası eğitime ve 8,5 lirası ise sağlığa harcandı.

SAVUNMA HARCAMASI 3 KAT ARTTI

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 9,1'i Mart ayında harcandı. Mart'ta, yüzde 41,1 artışla 113 milyar 807 milyon lira tutarında mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Mal ve hizmet alımlarının içerisinde gösterilen güvenlik ve savunma harcamaları olağanüstü bir artış ile öne çıktı. Şubat ayında 9,3 milyar TL olan güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları 3 kat artarak Mart ayında 30,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın Mart ayında 16,9 milyar lira olan bu harcamada yıllık yüzde 79,4 oranında artış yaşandı.

VERGİLER YETMEDİ

Mart’ta merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 85,9’unu oluşturan vergi gelirleri yıllık bazda yüzde 63,9 artarak 1,1 trilyon TL düzeyine ulaştı. Gelir vergisi yıllık bazda yüzde 81 artışla 312,3 milyar TL’ye yükselirken Kurumlar Vergisi de yaklaşık 4,5 katına çıkarak 22,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Mart’ta ÖTV gelirleri yıllık bazda yüzde 29 artarak 171,1 milyar TL oldu. 5 Mart’ta uygulamaya konan eşel mobil sisteminin etkisiyle petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’deki artış yıllık bazda yüzde 11,6 ile sınırlı kaldı. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden Ocak ve Şubat aylarında 49 milyar TL ve 44 milyar TL toplanan ÖTV, Mart ayında 36 milyar liraya geriledi.

Bu dönemde motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’deki artış da yüzde 11,8 ile sınırlı düzeyde kalırken tütün mamullerinden alınan ÖTV yüzde 99,8 yükseldi. Öte yandan, dahilde alınan KDV ile faizler, paylar ve cezalar kalemindeki yıllık bazdaki yüzde 127,2 ve yüzde 86,3’lük artışlar yaşandı.