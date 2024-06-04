İlk depremde yine sokaktayız!

Yine konteyner stoklamayan Kızılay’ın depolarında sadece 18 bin 500 çadır var. Eski Kızılay Başkanı Kınık’ın deprem bölgesine gönderilen çadır sayısıyla alakalı yalan söylediği, ayrıca kurumun yeni bir tarım ve hayvancılık şirketi kurulduğu da anlaşıldı.

Deprem felaketinden sonra çadır sattığı ortaya çıkan, yıllardır yolsuzluk, israf ve liyakatsiz atama skandallarıyla gündemden düşmeyen Kızılay’ın afet stokları açıklandı.

Kızılay’ın faaliyet raporu kısa süre önce yayımlandı. Raporda yer alan bilgilere göre kurumun afet depolarında sadece 18 bin 527 adet barınma çadırı bulunuyor. 6 Şubat 2023 depremine kadar, konteyner fabrikası olmasına rağmen hiç konteyner stoklamayan Kızılay’ın depolarında sadece bir adet konteyner yer alıyor.

Raporda, “6 Şubat depremleri sonrasında, depremde etkilenen tüm illerde yürütülen afet müdahale çalışmaları sebebiyle barınma kapasitemizin tamamı alana sevk edilmiştir. 2024 yılı içerisinde çadır sayısının 50 bine ulaştırılması hedeflenmektedir” açıklamasına da yer verildi.

13’ÜNCÜ ŞİRKET KURULDU

Faaliyet raporunun bir başka dikkat çeken kısmı ise Kızılay’ın tüm tepki ve itirazlara rağmen kurduğu şirketlerin yer aldığı bölüm. 2018 yılından itibaren 12 şirketi kurduğu bilinen Kızılay’ın bir süre önce sessiz sedasız 13’üncü şirketini de kurduğu anlaşıldı. Raporda, 7 Eylül 2023’te kurulan 13’üncü şirketin isminin “DGNY Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” olduğu ifade edildi. Şirketin ne amaçla kurulduğu ve yöneticilerinin kim olduğu ise açıklanmadı.

KINIK YALAN SÖYLEMİŞ

Çadır sattığı için Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Kerem Kınık, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinden kısa sonra, 27 Mart 2023’te TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplantısına katılmıştı. Kızılay Başkanı unvanı ile milletvekillerine bilgi veren Kerem Kınık, “Deprem bölgesine 130 bin 271 çadır sevk edildiğini” açıklamıştı. Ancak Kızılay’ın raporu Kınık’ı yalanladı. Raporda, deprem bölgesine Kınık’ın iddia ettiği gibi 130 bin değil toplam 97 bin 957 çadır gönderildiği belirtildi. Gönderilen 97 bin 957 çadırın da 46 bin 238’inin Kızılay’ın stokunda bulunduğu 51 bin 674’ünün de bağış olarak Kızılay’a teslim edildiği belirtildi.

Raporda skandallarla gündem olduğu için sokaklarda, binaları önünde günlerce eylem ve basın açıklamaları düzenlenen Kızılay hakkında yapılan haberlerin yüzde 95,6’sının olumlu olduğu da iddia edildi.