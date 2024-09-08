İlk dersimiz Türk-İslam

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokul ve ortaokul öğrencileri için seçtiği ilk derste Türk-İslam teması dikkat çekti.

Okullara gönderilen ders planı “Bağımsızlık ve Vatan Sevgisi” olurken söz konusu dersin konusu “Çanakkale ve Gazze” oldu.

‘Vatanseverlik, kardeşlik, adalet, özgürlük ve yardımseverlik değerlerinin’ işlenmesi planlanan derste öğrencilerin söz konusu değerleri Türkiyeli ve Filistinlilerin Çanakkale Savaşı’ndaki “kahramanlık ve fedakârlıkları” üzerinden öğrenmesi planlandı. Planda aynı zamanda öğrencilere bu yolla “Gazze’deki direnişle, özgürlük ve vatanlarına olan bağlılıkları” vurgulanması hedeflendi. Planda yer alan “Çanakkale Savaşı’nda Filistin halkının desteğini vurgulamak, iki halkın birlikteliğini, tarihteki dayanışmasını ve bu bağın neden önemli olduğunu açıklamak” amacı ise dikkat çekti.

MEZAR GÖSTERİLECEK

Ders planında yer alan yönergenin “Filistin Mücadelesi ve Ortak Kader” başlığında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Filistin ve Gazze Direnişi’nin anlatılacağı belirtildi. Bu başlık altında öğretmenlerden öğrencilere, “Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarını savunmak için verdiği mücadele ve Gazze’deki halkın özgürlük için gösterdiği direnişten bahsetmesi” istendi. Aynı zamanda “ortak kader” adı altında öğrencilere Filistinlilerin ve Türkiyelilerin Çanakkale’de birlikte savaştığının anlatılması planlandı.

Yönergede aynı zamanda öğrencilere Çanakkale Savaşı’nda yaşamını yitiren Filistinli ve Gazzeli askerlerin mezar taşlarının gösterilmesi istendi.

SAMİMİ DEĞİLLER

İlkokul öğrencilerinin soyut düşünce kavramına henüz sahip olmadıklarına dikkat çeken Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, “Ülkede artan bir ırkçılık varken bunları görmeyen bir yerden yalnızca ‘vatanseverlik’ üzerinden buradan Gazze’ye doğru bir ders anlatılması üstelik bunu da İsrail’le ticareti sürdüren iktidarın yapıyor olması dikkat çekiyor. Çocukların vatanseverliği, kardeşliği algını bu şekilde değil, görerek, yaşayarak öğrenmesi gerekir ancak bu ülkede böyle bir şey yok. İktidar her gün kendi gibi olmayan herkesi ötekileştiriyor” dedi.

“Ülkenin kazanılmış değerlerini yok sayan iktidarın bunu yapması ilginç” diye konuşan Gülez, “Okulların birçok sorunu varken sadece kardeşlik, dostluk ve barışı öğretmek istiyorlarsa dersten ziyade önce iktidarın örnek olması gerekiyor. Özellikle ilkokul seviyesindeki öğrenciler için bu konu çok ağır. Vatanseverlik gibi bir konuyu Gazze üzerinden verirseniz size dönüp ‘Sizin savaş politikalarınız var, hayvanları katletmek için yasa çıkardınız, her gün bir kadın katlediliyor’ derler. Bunların hepsini düşününce barışı, kardeşliği ve vatanseverliği bir dersle öğretmeniz mümkün değil” ifadelerini kullandı.