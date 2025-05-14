İlk durağı Körfez oldu

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan dört günlük Körfez turuna başladı. Trump’ın ikinci döneminde ilk yurtdışı ziyaretlerine zengin Körfez ülkelerinden başlaması, ABD dış politikasındaki önceliklerini ortaya koyarken Ortadoğu turunda İsrail yer almıyor. Öte yandan Trump, yarın İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında yapılması beklenen görüşmeye katılabileceğini işaret etti.

Körfez sermayesini Amerika’ya çekmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç Körfez ülkesini kapsayan Ortadoğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. Suudi Arabistan, Trump'ın ilk döneminde de ziyaret ettiği ilk ülkeydi. Trump, bununla İngiltere, Kanada veya Meksika ile başlayan ABD başkan ziyaretleri geleneğini bozmuştu.

TURA RİYAD’LA BAŞLADI

Trump'ın resmi ziyaretiyle birlikte başkent Riyad'da Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu başladı.

ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 23 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar çıkarma niyetinde olduğunu söylemişti.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, forumun açılış konuşmasında, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye yönelik ortak taahhüdün, her iki ülkenin ve tüm dünyanın yararına olacak şekilde yenilendiği tarihi bir anda gerçekleştiğini söyledi.

ANA GÜNDEM YATIRIM

Trump’ın Amerikan ekonomisinin yeniden sanayileşmesine odaklandığını dile getiren ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de önceliklerinin Çin ile ticaret dengesinin yeniden kurulması olduğunu belirterek “Stratejik sektörlerde Çin’e bağımlılıktan kaçınacağız” dedi.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren ABD’li milyarder ve Trump’ın danışmanı milyarder Elon Musk ve Amazon’un CEO’su Andy Jassy’nin de katıldığı forumda Blackrock CEO'su Larry Fink ve Blackstone CEO'su Stephen A. Schwartzman gibi isimler de yer alıyor.

Trump'ın Riyad ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan'ın ABD'den 200 adet F-15EX savaş uçağı alımını da içeren geniş çaplı savunma anlaşmalarının masaya yatırılması bekleniyor.

İSRAİL’E UĞRAMAYACAK

14 Mayıs Çarşamba günü Katar'a gitmeden önce yine Riyad'da Körfez liderlerinin yer alacağı bir zirveye katılacak olan Trump, gezisini 15 Mayıs'ta BAE'de sonlandıracak.

Trump’ın Ortadoğu turunda İsrail’in yer almaması dikkat çekti. İsrail’in Gazze’de operasyonlarına hız verirken Suriye’deki saldırılarını da artırdığı bir dönemde gerçekleşen ziyaret, Trump’ın önceki ABD yönetimlerinin aksine İsrail’den bağımsız bir Ortadoğu politikası izleyeceğine işaret ediyor.

Trump’un ziyarette bir diğer hedefinin ise Körfez ülkeleri ile Tel Aviv arasında normalleşmeyi öngören Abraham Anlaşmaları’nı Suudi Arabistan’ı da içerecek şekilde genişletilmesi olduğu belirtiliyor. Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff da geçen hafta yaptığı açıklamada “Çok yakında İbrahim Anlaşmaları’nın genişletilmesiyle ilgili birçok duyuru duymayı bekliyoruz” demişti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye savaş açmasının ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu görüşmeleri durdurmuştu. Riyad’ın İsrail’le normalleşme için Filistin için iki devletli çözümü şart koşması, Trump’ın Körfez ziyareti sırasında savaşı sona erdirmek ve Suudi Arabistan’ın talepleri doğrultusunda ABD destekli bir çerçeve sunabileceği tartışmalarına yol açtı.

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‘UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL’A UÇABİLİRİM’

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere kendisinin de katılabileceğini söyledi. Körfez ziyareti öncesi Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Ortadoğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere katılacak heyetteki isimlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerekli görüldüğünde açıklanacağını bildirdi. Putin, Avrupalı liderlerin 30 günlük ateşkesi kabul etme çağrısının ardından, Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak “doğrudan görüşmelere” davet etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ateşkes önceliğine vurgu yaparak “Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim” demişti.

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COLANİ’DEN ANLAŞMA TEKLİFİ

Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ lideri Muhammet el Colani'nin, Körfez turuna çıkan Trump ile görüşmek ve yaptırımları hafifletmek için Şam'a “Trump Tower” inşa edilmesi, İsrail’le normalleşme ve “Ukrayna benzeri” bir maden anlaşması kapsamında Amerikan şirketlerine doğal kaynakları kullanma izni vermeyi içeren anlaşmalar sunduğu iddia edildi. Reuters’a konuşan Trump destekçisi ABD’li iş insanı Jonathan Bass, Colani'nin anlaşma istediğini, enerji işbirliği, İran’a karşı ortak hareket ve İsrail ile doğrudan angajmanı kapsayan bir teklif önerdiğini söyledi.

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KATAR’IN HEDİYE UÇAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) 400 milyon dolar değerinde Boeing 747-8 uçağı hediye edeceğini duyurdu. Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada “Bize bir hediye veriyorlar” diyen Trump, “kabul etmezse aptal bir insan olacağını” söyledi. Uçağın potansiyel değeri ve başka bir ülke tarafından veriliyor olması, yasal ve etik açıdan eleştirilere neden olurken Demokrat Partili isimler, bunun yolsuzluk kapsamına girebileceğini dile getirmişti. Bu tür büyük kapsamlı hediyelerin kabul edilebilmesi için ABD Anayasası’na göre Kongre onayı gerekiyor.