İlk duruşma 1 Temmuz'da: Bakan Tunç'tan Sinan Ateş davasıyla ilgili açıklama

İlk duruşması 1 Temmuz'da yapılacak Sinan Ateş davası öncesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmesinler. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasıyla ilgili açıklama yaptı.İlk duruşması 1 Temmuz'da yapılacak davayla ilgili Tunç, yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.

Konunun yargıda devam ettiğini belirten Tunç, "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir" diye konuştu.

9. YARGI PAKETİ

Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini bildirdi.

9. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, paketle ilgili AKP Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir" dedi.

"ETKİ AJANLIĞI TARTIŞMASI"

"Etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."