İlk duruşma 27 Şubat'ta: Özel bakım merkezinde öldürülen otizmli Uğur Yıldırım’ın sesi olun

HABER MERKEZİ

BirGün, 26 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan “Ölüm, şiddet, işkence merkezi” başlıklı haberiyle İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde, otizmli çocukların çıplak gezdirilip aç bırakıldıkları, birbirlerinin dışkısını yedikleri ve görevlilerce dövüldüğünü ortaya çıkardı.

Skandalın gündem olmasının ardından kapatılan özel bakım merkezinde 21 yaşındaki otizmli Uğur Yıldırım 22 Kasım 2024’te şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Yıldırım’ın ölümüne dair hazırlanan iddianamede, bakım merkezi çalışanı Sabahat Taş, Aybüke Liman, Ayfer İyikalaycı, Bahar Güler, Çilem Köçer, Mehmet Özkan Tıraş, Türcan Özsoy, Yağmur Erkişi ve Yunus Emre Eşin’in “Suçu bildirmeme, kasten yaralama, kasten öldürme (teşebbüs), ruh bakamından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

30 KAT FAZLA İLAÇ VERİLDİ!

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin raporunda ise Yıldırım’ın ölüm nedeni fazla dozda ilaç verilmesi olarak açıklandı. Savcılık ise “İlgili ilacın sair olarak kurum hemşiresi olan Sabahat Taş tarafından verildiğinin tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde anlaşıldığı, ilacın kullanım düzeyi 400 miligram olarak en üst had olarak kabul edilse dahi 11.958 miligram, yani yaklaşık olarak 30 katının verildiği...” ifadesine iddianamede yer verdi.

Birinin müebbet hapis, diğerleri onlarca yıl hapis cezasıyla “tutuksuz” olarak yargılanan 9 sanık 27 Şubat Cuma günü saat 10.30’da Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşına çıkacak.

OĞLUMUN SESİ OLUN

Duruşma öncesinde yaşamını yitiren Uğur Yıldırım’ın annesi Dilek Barut bir yazılı açıklama yaptı. Anne Barut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“21 yaşındaki oğlum Uğur Yıldırım'ın Mor Menekşe Özel Engelli Bakım Merkezi'nde öldürülmesinin üzerinden geçen 1 yıl 3 ay sonra sanıklar nihayet hakim karşısına çıkıyor. Öldürülmesi diyorum çünkü Uğur'un kendisine verilen yüksek dozda verilen ilaç nedeniyle zehirlenerek öldüğü Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edildi. Sadece zehirlenme değil oğlumun otopsi raporunda vücudunun her yerinde morluklar ve darp izleri, yerde sürüklenme, el ve ayak bileklerinden bağlanma izleri tespit edildi.

Bu süreçte yapılan soruşturma sonucunda engelli bakım merkezi çalışanları ve müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında dava açıldı, engelli bakım merkezinin hemşire bile olmayan sağlık personeli hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldığı halde dosyada evladımın ölümüyle ilgili tek bir sanık hakkında tutuklama kararı verilmedi. Hemşire bulundurması zorunlu bir bakım merkezinde sağlık lisesi mezunu bir sağlık personeli tarafından oğluma aşırı doz ilaçların verildiği belirtilerek sadece bu kişinin olası kast ile adam öldürme suçundan cezalandırılması istendi ancak bu kişi de tutuklanmadı bile.

Tüm kamuoyunu, basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını, 27 Şubat Cuma günü saat 10.30'da Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı izlemeye, sürece destek vermeye çağırıyorum. Sesi çıkmadığı ve kendini savunabilecek durumda olmadığı için hayatının önemi yokmuşçasına öldürülen oğlumun, Uğur Yıldırım'ın sesi olmanızı bekliyorum.”