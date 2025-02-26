“İlk Evim Projesi” 28 ayda hüsran oldu

AKP iktidarlarında büyük vaatler ile yola çıkılan ancak planlanan hızda ilerlemeyen projelere bir yenisi daha eklendi.

13 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan İlk Evim isimli projedeki hantallık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verileriyle ortaya konuldu. İlk Evim Projesi, Eylül 2022’de kamuoyuna tanıtıldı. Projeye toplam 5 milyon 135 bin 324 yurttaş başvurdu.

PROJE AĞIR AKSAK

CHP Milletvekili Cevdet Akay, projenin akıbetini TBMM gündemine taşıdı. Akay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, projedeki ilerleme oranını sordu. Kurum imzalı yanıt, proje başvurularının üzerinden geçen 28 aya rağmen, konutların yalnızca yüzde 36,4’ünün ihalesinin yapılabildiğini gözler önüne serdi. Proje kapsamında planlanan 250 bin sosyal konuttan, ihalesi tamamlananları sayısı yalnızca 91 bin 134 ile ifade edildi. İhalesi yapılan 91 bin 134 adet konutun hangi aşamada olduğuna yönelik ise bilgi paylaşılmadı.

SÖZLER TUTULMADI

Projedeki gecikmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Akay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekim 2022’de yaptığı konuşmada verdiği, “İki yıl içinde 250 bin konutun ilk etabını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz” sözünü hatırlattı. Sözün üzerinden 2 yıl 4 ay geçtiğinin altını çizen Akay, “Konut krizinin yaşandığı bir dönemde vatandaş ortada bırakıldı” dedi.

Projenin, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi” olarak lanse edildiğini vurgulayan Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lansmanın üzerinden tam iki yıl geçmiş olmasına rağmen konutların tamamlanması bir yana yapım ihalelerinin dahi tamamlanmadığı bizzat kendisi tarafından ifade ediliyor. Konut krizinin doruk noktaya ulaştığı bir dönemde sözlerin tutulmaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez. Verilen sözlerin tutularak projelerin hızlandırılması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini gerekiyor.”