İlk kez bir bürokrat, ‘şüpheli’ oldu
Haber Merkezi
Hatay’da ilk kez bir yüksek bürokrata depremde mey dan gelen ölümlerden ötürü soruşturma başlatıldı. Halk TV’de yer alan habere gör, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının yıkılıp sekizi hemşire 80 insanın can vermesinden sorumlu tutulan dönemin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
Hambolat, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Eski sağlık müdürleri ve eski başhekimler için de soruşturma izni istenecek.