İlk kez konut sahibi olacak gençlere faiz desteği sağlanması için kanun teklifi

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, ilk defa konut edinecek 40 yaş altındaki vatandaşlara yönelik hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

"İlk Defa Konut Edinecek 40 Yaş Altındaki Gençlere Konut Finansmanı Faiz Desteği ve İşlem Masrafı İndirimi Sağlanmasına Dair Kanun Teklifi" ile gençlerin ilk konutlarına erişiminin kolaylaştırılması amaçlanırken, başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve adına daha önce konut kaydı bulunmayan kişilere yönelik çeşitli destek mekanizmaları yer alıyor.

Teklifte, ilk defa konut edinmek amacıyla bankalar veya katılım bankalarından kullanılacak azami 120 ay vadeli konut kredilerinde ya da finansmanlarda, aylık faiz veya kâr payı tutarının yüzde 75’ine kadar olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması; desteğin Cumhurbaşkanı'nca her yıl belirlenecek azami konut değeri ve kredi tutarıyla sınırlı olması öngörülüyor.

Teklifte, kamu desteğinin yatırım veya spekülasyon amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi için de çeşitli güvencelere yer verildi. Buna göre, destekten yararlanılarak alınan konutta en geç bir yıl içinde fiilen ikamet edilmesi zorunlu olacak. Ayrıca hak sahibi, mücbir sebepler dışında, bu konutu 10 yıl dolmadan satamayacak, devredemeyecek ya da kiraya veremeyecek. Aksi durumda sağlanan destekler yasal faiziyle birlikte geri alınacak.

"GENÇLER CİDDİ ZORLUKLAR YAŞIYOR"

Durmaz, teklife ilişkin değerlendirmesinde, barınma hakkının sosyal devlet ilkesinin doğal bir sonucu olduğunu vurgulayarak, özellikle gençlerin mevcut ekonomik koşullar altında ilk evlerine ulaşmakta çok ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti.

Durmaz, "Bugün yüksek konut fiyatları, yüksek kredi faizleri ve ağır işlem masrafları nedeniyle düzenli gelire sahip çok sayıda genç yurttaşımız dahi ilk evine ulaşamıyor. Gençlerimiz kira baskısı altında yaşamlarını sürdürürken evlenme, aile kurma ve gelecek planlarını ertelemek zorunda kalıyor. Sosyal devletin görevi, vatandaşın barınma hakkını güçlendirecek somut adımları atmaktır" dedi.

Durmaz, düzenlemenin yalnızca bireysel konut edinimini destekleyen bir teklif olmadığını, aynı zamanda gençlerin toplumsal hayata daha güvenli ve istikrarlı şekilde katılmalarını hedeflediğini belirterek, "Gençlerin ilk konutlarına erişimini kolaylaştırmak, kira baskısını hafifletmek ve sosyal adaleti güçlendirmek zorundayız. Bu teklif, gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için hazırlanmıştır. Meclis'teki grubu bulunan tüm siyasi partiler ve milletvekillerinin bu teklife siyaset üstü bakmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.