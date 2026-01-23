İlk konut kredilerinde yeni sistem hazırlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk kez konut alacaklar için kredi limiti, vade ve taksit oranıyla ilgili bir sistemin ele alındığı ifade edildi.

Ekonomik kriz nedeniyle ev alamayan ve kirada yaşayan milyonlarca insan barınma kriziyle boğuşmaya devam ediyor. Ev satın alamayan hatta kirasını dahi zor ödeyen yurttaşlar, bankaların yüksek faizli kredileriyle geçimini sağlamaya çalışıyor.

DHA'nın aktardığına göre, iktidarın, son olarak site aidatları ile ilgili düzenleme hazırlamasının ardından bu kez de ilk konut kredilerinde yeni sistem hazırlığı yapıldığı ifade edildi.

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bankacılık sektörünün genel görünümü ve ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, dar gelirli vyurttaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtti.

KİRALARA DA ETKİ EDECEK

Akçam, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iki gün önce yaptığı açıklamaya göre, finansal istikrar komitesindeki değerlendirmelerde dar gelirli vatandaşın konut almada, konuta erişimde daha farklı bir modelle kredi çekmesinin yolunu daha da kolaylaştıracak bir sistemin hazırlığı içerisinde olduklarını beyan ettiler. Ancak faizlerin aşağı inmesiyle birlikte fiyatların yukarı çıkmasına yönelik bir tepki oluşmaması lazım. Gayrimenkul sahiplerinin bu durumu fırsatçılığa çevirmemesi gerekiyor. Bakanlığın ve diğer kurumların denetim mekanizması ciddi bir şekilde çalışıyor."

Söz konusu düzenlemenin kiralara da etki edeceğini belirten Hakan Akçam, "Gayrimenkulde arz yukarı çıktığında ve talebi karşıladığında fiyatların da normal bir seyre dönmesi kaçınılmazdır. Gün içerisinde fiyat artıran ev sahipleriyle ilgili şikayetler alıyoruz. Biz emlak danışmanları olarak fiyat yükselten tarafın savunucusu değiliz. Fiyat neyse, piyasanın altında olmamak kaydıyla, satış ve kiralama süreçlerini bu şekilde yönetiyoruz. Bu düzenleme, hükümetimizin dar gelirli vatandaşa uygulayacağı güzel bir sistemdir" değerlendirmesinde bulundu.

"KONUT KREDİSİ FAİZLERİ GERİLEYECEKTİR"

Planlanan düzenlemeye ilişkin beklentilerini de paylaşan Akçam, "Öngörülen sistemde yaklaşık yüzde 1,20 oranında faiz, 2 milyon lira olan konut kredisi limitinin artırılması, vadenin uzatılması ve daha düşük taksitlerle kredi kullandırılması gündemde. Bunun devlet eliyle yapılması çok ciddi bir avantaj. Daha önceki sistemde olduğu gibi, bu yola ilk etapta devlet bankalarıyla çıkılacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası’nın son adımlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde faiz oranları her ay düşerek gidecek. Konut kredisi faizleri de buna paralel olarak gerileyecektir" ifadelerini kullandı.