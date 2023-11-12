İlk kuzular yaylada doğdu

Diyarbakır'da, Karacadağ eteklerinde kurak aylarda su sıkıntısı belediye ekiplerince giderilen besiciler, sonbahar yağışlarıyla otların yeşilliğini koruduğu yayladaki mesailerini iki ay uzattı.

Besicilerin mesaisi uzayınca kuzu doğumları da yaylada gerçekleşti.

50 yıldır besicilik yapan Kamil Yavuzer, 400 küçükbaş hayvanı olduğunu ve sürüyle birlikte beşinci ayda çıktıkları yaylada her yıl sonbahara kadar kaldıklarını söyledi.

Son 2-3 yıldır kuraklığı yoğun şekilde yaşadıklarını belirten Yavuzer, bu yıl yağışın erken düştüğünü anlattı.

Yavuzer, "Otlar da güzel çıktı. 150 koyunum var. Şu ana kadar 12 kuzu doğdu. Karacadağ'da ne kadar kalsak bizim için o kadar kar. Çünkü hayvanlar ahırda olunca yem veriyoruz" diye konuştu.