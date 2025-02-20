İlk seçimden sonra muhalefet olacaksınız

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı var" sözleriyle ilgili, "Sayın Erdoğan, biz ilk seçimden sonra sizi ana muhalefet partisi yapacağız. Biliyoruz ki o zaman boş olarak gördüğünüz yeri, siz AK Parti Genel Başkanı olarak çok rahatlıkla doldurursunuz" dedi.

CHP’nin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Osmaniye ziyaretiyle devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki CHP ekonomi heyetine, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve CHP Parti Meclisi üyesi Berker Esen eşlik etti.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan Karatepe, Osmaniye’de her ilde gördükleri gibi, ciddi bir geçim sıkıntısının yaşandığını, esnafın iş yapmakta zorlandığını, çiftçinin para kazanamadığını ve bundan kaynaklı sorunların güçlü bir şekilde arttığını gördüklerini söyledi.